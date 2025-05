アンドエスティは、TVアニメ「名探偵コナン」との初のコラボレーションアイテムを5月24日よりECモール「and ST(アンドエスティ)」および国内の「and ST」全店舗で発売する。名探偵コナン × and STコラボレーションアイテムの発売を記念して、「and ST TOKYO(アンドエスティトーキョー)」(東京都渋谷区)では期間限定の大規模ポップアップスペースを設け、発売日の5月24日には、江戸川コナン含む3キャラクターが来店するイベントを開催する。そのほか、数量限定のノベルティや、アプリ限定のプレゼントなどスペシャルな企画を多数用意している。

今回のコラボレーションでは、ファッションのジャンルや性別に捉われず、自由なファッションを楽しんでほしいという想いから『ファッションの真実はいつもひとつ! とは限らない』をテーマに、大人から子供まで性別問わずお楽しみいただけるアイテムを展開する。コラボレーションアイテムの発売日時は、5月24日10時〜(店舗は施設のオープン時間に準ずる)。発売場所は、 ECモール「and ST」とand ST 23店舗 (ピアドゥ、ELM、エミテラス所沢、流山おおたかの森SC、東武百貨店船橋店、ROX・3G、TOKYO、MitteN府中、コレットマーレ、本厚木ミロード ミロード2、ゆめが丘ソラトス、アピタ福井大和田、イオンモール各務原インター、新静岡セノバ、ららぽーと安城、イオンモール熱田、なんばCITY、高槻阪急、ピオレ明石、イオンモール鳥取北、ミナモア、ゆめモール西条、おのだサンパーク)、ほか一部ブランド店舗。○東京・渋谷「and ST TOKYO」ではポップアップスペースが登場「and ST TOKYO」店舗内には「名探偵コナン × and ST」 ポップアップスペースが出現東京・渋谷の「and ST TOKYO」(東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号 WITH HARAJUKU 1F)店舗内で実施される「名探偵コナン × and ST」 ポップアップスペースでは、and STオリジナルの名探偵コナンデザインの内装や、現在 公開中の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』でも大活躍のキャラクターと写真が撮れるフォトスポットなど、楽しいポイントが盛りだくさん。期間は、5月24日より約1か月間。フォトスポットまた、5月24日には「and ST TOKYO」の名探偵コナンポップアップコーナーにて、江戸川コナン、毛利小五郎、安室透の3キャラクターが来場者を出迎える。なお、キャラクターと一緒の撮影は不可。キャラクター来店時間は、10:00〜10:30、11:30〜12:00、13:00〜13:30。○コラボアイテム購入でプレゼントブランドごとに違うデザインが楽しめる「下げ札シール」コラボアイテムの購入で「名探偵コナン x and ST」限定ノベルティをプレゼント。コラボアイテムには、ブランドごとに異なるデザインの「下げ札シール」(全6種類)が付属。「映画フィルム風シール台紙」税込3,000円以上の対象コラボアイテムを購入すると、好みの下げ札シールを貼って楽しめる「映画フィルム風シール台紙」を1会計につき1点プレゼントする。○コラボアイテムも続々!「and ST」とのコラボアイテム「and ST」とのコラボアイテムは、「オリジナル ルームウェア(全4種)」(5,490円)、「オリジナル キッズルームウェア(全3種)(3,490円)、「オリジナル ポーチ」(1,980円)、「オリジナル ヘアバンド」(1,490円)。取り扱い場所は、ECモール 「and ST」とand ST TOKYO(原宿)。「LOWRYS FARM」コラボアイテム「LOWRYS FARM」コラボアイテムは、「【KIDS】コナンBIGT(全3色)」(3,300円)、「【KIDS】コナンBIGワンピース(全3色)」(3,990円)、「【KIDS】コナンBIGT_UNI(全3色)」(4,990円)。取り扱い場所は、ECモール 「and ST」とand ST 国内23店舗(アウトレットを除く)。「RAGEBLUE」コラボアイテム「RAGEBLUE」コラボアイテムは、「フォトプリントTシャツ(全8種)」(4,990円)、「ワンポイント刺繍Tシャツ(全5種)」(4,990円)、「刺繍ニットポロシャツ(全2色)」(6,600円)、「刺繍デニムシャツ(全2色)」(7,700円)、「刺繍デニムパンツ(全2色)」(9,990円)、「刺繍プリーツスカート(全1色)」(7,990円)、「デザインバンダナ(全2色)」(2,200円)、「キルティングバッグ(全2色)」(4,400円)、「アクリルキーホルダー(全12種)」(1,200円)、「コンパクトミラー(全4種)」(1,650円)。取り扱い場所は、ECモール 「and ST」、and ST 国内23店舗(アウトレットを除く)、RAGEBLUE 全店舗。「BAYFLOW」コラボアイテム「BAYFLOW」コラボアイテムは、「探偵団Tシャツ(ユニセックス)(全2色)」(5,500円)、「探偵団アイテムTシャツ(ユニセックス)」(5,500円)。取り扱い場所は、ECモール 「and ST」とand ST 国内23店舗(アウトレットを除く)。「PAGEBOY」コラボアイテム「PAGEBOY」コラボアイテムは、「コナンキャラロゴT(全3色)」(5,500円)、「コナンバックシシュウT(全4色)」(5,500円)、「コナンシシュウミニウラケ(全3色)」(6,600円)、「コナンシシュウCAP(全2色)」(4,400円)、「コナンポーチSET(全2色)」(4,400円)。取り扱い場所は、ECモール 「and ST」、and ST 国内23店舗(アウトレットを除く)、PAGEBOY 全店舗。「PBLIM」コラボアイテム「PBLIM」コラボアイテムは、「コナンボックスロゴTシャツ【PBLIM】(全3色)」(5,500円)、「コナンリンガーTシャツ【PBLIM】(全2色)」(5,500円)、「小五郎のおっちゃんTシャツ【PBLIM】(全2色)」(5,500円)。取り扱い場所は、ECモール 「and ST」、and ST 国内23店舗(アウトレットを除く)、PAGEBOY 全店舗。