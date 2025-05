【「CD PROJEKT RED」パブリッシャーセール】 セール期間:~5月26日まで

Steamにて、「CD PROJEKT RED」パブリッシャーセールが5月26日まで開催されている。

本セールでは、2015年5月18日に発売されてから10周年を迎えたオープンワールドRPG「ウィッチャー3 ワイルドハント」が90%オフの558円で販売されている。また、本編に加え、50時間以上の追加シナリオを楽しめる拡張パック「無情なる心」と「血塗られた美酒」が含まれている「コンプリートエディション」は、80%オフの1,320円になっている。

その他の「ウィッチャー」シリーズのほか、「サイバーパンク2077」などCD PROJEKT REDのタイトルが割引価格で販売されている。

□Steam「CD PROJEKT RED」パブリッシャーセールのページ

なお、「ウィッチャー」シリーズは他のプラットフォームでもセールが開催されている。

CD PROJEKT(R), The Witcher(R) are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game (C) CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.