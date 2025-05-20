【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット】 予約開始：5月23日16時 11月 発売予定 価格：未定 【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット】 発売日・価格：未定

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」

BANDAI SPIRITSは、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」と「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」の商品化を発表した。

本製品は、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］」と「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム［Re:Coordinate］」で使用できるエフェクトパーツセットで、「デスティニーガンダム」と「ストライクフリーダムガンダム」の光の翼を表現することができる。

今回同社公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／魂ネイションズ公式」にて本製品の商品化を発表しており、光の翼を展開した「デスティニーガンダム」と「ストライクフリーダムガンダム」の姿をそれぞれ確認することができるほか、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」に関しては5月23日16時より予約を開始する予定である。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」

(C)創通・サンライズ