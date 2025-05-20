「METAL ROBOT魂 デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」が商品化決定！「ストライクフリーダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」も商品化
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」
BANDAI SPIRITSは、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」と「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」の商品化を発表した。
本製品は、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］」と「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム［Re:Coordinate］」で使用できるエフェクトパーツセットで、「デスティニーガンダム」と「ストライクフリーダムガンダム」の光の翼を表現することができる。
今回同社公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／魂ネイションズ公式」にて本製品の商品化を発表しており、光の翼を展開した「デスティニーガンダム」と「ストライクフリーダムガンダム」の姿をそれぞれ確認することができるほか、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」に関しては5月23日16時より予約を開始する予定である。
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」
◤ 緊急告知 ◢- ガンダムフィギュア／魂ネイションズ公式 (@gundam_tamashii) May 20, 2025
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」の商品化も決定！
続報は後日解禁予定。#ガンダムフィギュア #gundamfigure #t_robot #g_seed #ガンダムSEED pic.twitter.com/4FZdkEnrf9
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