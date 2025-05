10〜25％割引の特別価格で提供開始！リュウセンパートナーズ「Chatwork」法人向け有料プラン

リュウセンパートナーズは、ビジネス専用チャットツール「Chatwork」の正規販売代理店として、2025年5月より法人向け有料プランを通常価格より10〜25%OFFの特別価格で提供開始します。

リュウセンパートナーズ「Chatwork」法人向け有料プラン

■特別プラン詳細

【同社への切り替えで月額10%OFF】

すでにChatworkを利用中の企業様向けに、同社への契約切り替えのみで月額料金が通常よりも10%OFFになるプランが用意されました。

利用環境や設定、過去のデータなどはすべてそのまま移行可能です。

新たな学習や設定作業が不要なため、完全ノーコストでコストダウンを実現します。

【年間契約で25%OFFを実現】

さらに、特別割引プランの利用に加え、年間契約をご選択いただくことで、通常の月間契約料金から25%の割引が適用されます。

コストを抑えつつ、長期的な活用を見据えた契約をお考えの企業様に最適なプランです。

【品質はそのまま、料金を安く】

通常プランと完全同一の機能・セキュリティ・サポート体制を維持し、運用負荷・品質低下の心配がありません。

支払い窓口が変わるだけでコスト削減できる、リスクゼロのプランとなっています。

【新規導入も同様の割引プラン】

Chatworkをこれから導入する企業様にも、10%OFFになる特別割引プランを適用。

初めてのビジネスチャット導入に最適な、初期費用ゼロ・導入相談無料の支援体制を整えています。

