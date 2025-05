幾田りら「恋風」スペシャル映像公開！“恋の修学旅行”がテーマのABEMA『今日好き』映像を使用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■現役高校生たちのリアルで等身大の“恋”と“青春”を追いかける恋愛リアリティショーの、印象的なシーンが詰まったスペシャル映像!

幾田りらが4月に配信リリースした新曲「恋風」と、同曲が主題歌となっているABEMA『今日、好きになりました。』の映像を使用したスペシャル映像が公開された。

本映像は、4月に放送された『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の映像で構成されており、「恋風」で綴られている恋の始まりや切なさがより伝わってくる内容。ニュージーランド編での印象的なシーンが詰まった、ファン必見の映像となっている。

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちのリアルで等身大の“恋”と“青春”を追いかける恋愛リアリティショー。数日間の限られた旅の中で繰り広げられる彼らの心の動きを追う。

幾田は、2019年11月リリースの「ロマンスの約束」が『今日、好きになりました。向日葵編』の主題歌に、2022年リリースの「スパークル」が『今日、好きになりました。蜜柑編』の主題歌に起用されており、今回で3年ぶり3度目の主題歌担当となった。

リリース情報

2025.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋風」

2025.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スパークル-From THE FIRST TAKE」

