泊まって学ぶ ファミリー向け“旅育”イベント！EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート「ハロー体験隊！自由研究室」

沖縄県中頭郡のホテル「EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート」は、これまでにないファミリー向け“旅育”イベント「ハロー体験隊!自由研究室」を、2025年7月〜8月の夏休み期間中に開催します。

EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート「ハロー体験隊!自由研究室」

所在地 : 〒901-2311 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478番地

アクセス: 那覇空港より沖縄自動車道経由約40分

(北中城 [きたなかぐすく] ICから約10分)。

客室数 : 195室

敷地面積: 43,618m2

沖縄県中頭郡のホテル「EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート」は、これまでにないファミリー向け“旅育”イベント「ハロー体験隊!自由研究室」を、2025年7月〜8月の夏休み期間中に開催。

このイベントは、「子どもの学び」をテーマに、宿泊しながら自由研究を完成させるなど、遊びと学びが融合したユニークな体験を提供するものです。

夏休みの過ごし方に悩む多くのご家庭にとって、子どもの知的好奇心を刺激し、保護者には癒しの時間をもたらす、沖縄初の新しい旅のカタチとなっています。

このプロジェクトの目玉となる「ハロー体験隊!自由研究室」は、お子様の「学びたい!」という純粋な気持ちと知的な探求心を最大限に引き出し、その成果としての自由研究が驚くほどスムーズに完成する達成感と、ママ・パパの「癒されたい」という願いを同時に叶えます。

子どもたちが主役となり、五感をフルに使って世界を探求する冒険の夏が、ここ沖縄から始まります。

プログラム内容

1. 夏休みに家族で楽しめる「暮らしの発酵マルシェ」

宿泊ゲストや地元の皆さまに楽しめる【暮らしの発酵マルシェ】を開催。

地元のオーガニック野菜や発酵食品に触れ、五感で「食」と「自然」を学ぶマルシェ。

食の背景を知ることで感謝の心を育む、生きた学びの場です。

開催日:毎週土曜日09:00〜13:00

7月26日(土)テーマ:地産地消の日(沖縄県内の食材や材料を使用した出店)

8月2日(土)テーマ :発酵食の日(発酵食品や熟成させた商品など)

8月9日(土)テーマ :スパイスカレー×香草の日(スパイスを活用したカレーや香草など)

8月16日(土)テーマ:麦の日(沖縄そばやビール、おやつなど関連のあるもの)

8月23日(土)テーマ:サスティナブルの日(vegan&ローフード、サスティナブルな雑貨やワークショップ)

2. 【予約制】宿泊型・自由研究完成プログラム

専門家や研究員がサポートし、滞在中に自由研究が完成する画期的な宿泊プランです。

■ハロー体験隊!《菌とアート》おこもり自由研究プラン

EM研究員とミクロの世界を探求。

顕微鏡での菌の観察から、菌を使ったアート作品制作まで、驚きと創造が自由研究へとつながるユニークな体験です。

【宿泊】菌とアート

開催日(1泊2日/全6回):7月23日(水)〜、7月29日(火)〜、8月12日(火)〜、8月14日(木)〜、8月21日(木)〜、8月23日(土)〜

■ハロー探検隊!《星空を見上げて学ぶ》親子でつくる自由研究

星空の専門家とリゾート屋上で夜空を学ぶ特別な体験。

観察記録とワークシートで、宇宙の謎に迫る自由研究がスムーズに完成します。

(荒天時は室内イベントに変更)

【宿泊】星空のふしぎ発見

開催日(1泊2日/全3回):7月19日(土)〜、7月30日(水)〜、8月20日(水)〜

3. 館内でいつでも楽しめる♪ キッズ向け常設プログラム

■キッズラボ|見えない世界をのぞいてみよう!

顕微鏡をのぞけば、そこに広がるのは目に見えない“菌たち”の世界。

発酵のしくみや微生物のかたちを、研究員になりきって観察・記録してみよう!

「なぜ?」「どうして?」にふれる小さな自由研究所を期間中は常設しています。

大人も思わず夢中になる、不思議で楽しいミクロの冒険へ、親子で出かけませんか?

【日帰り】キッズラボ 館内でいつでも楽しめる(キッズ向け常設プログラム)

キッズルーム(キッズ向け常設プログラム)

4. キッズファーム体験

〜命と食のつながりを体験する、やさしい時間〜

■宿泊者限定・送迎付き 日帰りプログラム

ホテルから車で約10分の豊かな森と畑に囲まれた静かな場所にある自社農場「サンシャインファーム」へ案内します。

ヤギや鶏とのふれあい、新鮮な卵の洗卵体験など、子どもから大人まで楽しめる農と食を体感する時間。

自然のリズムに触れ、いのちの循環を学ぶこの体験は、きっとあなたの「食べる」を見つめ直すきっかけになるはずです。

内容 :平飼い卵の洗卵体験、ヤギやニワトリとのふれあい

ホテル〜サンシャインファームの往復送迎付き

お土産:卵1パック(6個入り)をお持ち帰りいただけます。

料金 :基本料金:3,000円(1グループにつき)

追加料金:お一人さまにつき 500円

※料金には体験料・ガイド料・ホテル〜農場間の往復送迎が含まれます。

※3歳未満のお子さまは無料です。

自社農場サンシャインファーム

【日帰り】キッズファーム

東シナ海と太平洋を一望できる北中城村の丘の上

もぐもぐビュッフェ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 泊まって学ぶ ファミリー向け“旅育”イベント!EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート「ハロー体験隊!自由研究室」 appeared first on Dtimes.