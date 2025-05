スポーツ合宿のみならず企業研修やゼミ合宿にも利用可能！房総クロスヴィレッジ

『房総クロスヴィレッジ』が、2025年7月19日(土)にオープンします。

房総クロスヴィレッジ

所在地:千葉県君津市正木149

※5月16日(金)12時より予約受付開始

房総クロスヴィレッジは、自然豊かな君津市立三島小学校(1874年開校〜2020年閉校)をリノベーションしたスポーツ合宿施設です。

都心部から車で約70分の好立地に所在し、国内でも珍しいラクロスフィールド(100m×55m)や、107名収容の宿泊棟、サウナ・水風呂・外気浴スペースのある大浴場、BBQ場、研修室などの充実した機能を備え、スポーツ合宿のみならず企業研修やゼミ合宿、ロケ撮影などの団体にも利用できます。

9月には、地元農家による直売所が開業予定であり、その後も順次、施設の拡張を計画しています。

オートキャンプ場やカフェ・レストランを併設し、房総方面の観光拠点としての利用の他、ファミリーやグループの皆さまにも楽しめる施設を目指していきます。

この施設は、2021年に公募プロポーザル方式にて募集された「旧三島小学校および近接市有地」の利活用事業において、応募した10グループの中から株式会社新昭和(君津市)が選定され、改修計画が進められていました。

同社は、新昭和よりこの施設を賃借し、木更津スポーツヴィレッジに続く第二の合宿施設として運営します。

