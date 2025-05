青森県が本気で後押し ！「チカラコブ」全面リニューアル

2025年5月1日に全面リニューアルした青森県の建設業に特化した就職支援サイト「チカラコブ」は、青森県県土整備部監理課の支援のもと、5月20日より先着50社限定で最大3か月間の掲載料が無料となるキャンペーンを実施します。

「チカラコブ」全面リニューアル

■ 建設業界の人材確保を“県と企業で”本気で取り組む新制度

県内の建設業界では、担い手不足が深刻化する中、若年層を中心とした求職者に向けた情報発信の重要性が増しています。

このキャンペーンは、青森県が取り組む業界支援の一環として、インターネットを活用した採用活動を後押しする目的でスタートするものであり、対象企業は求人情報を3か月間無料で掲載することができます。

■ キャンペーン概要(先着50社限定)

以下のいずれかのプランが3か月間無料となります。

- 【求人PRプラン】

月額2万円 × 3か月 → 6万円相当が無料!

スライド画像・PR枠・代表者メッセージなどを活用でき、情報訴求力の高いプラン。

- 【ベーシックプラン】

月額1万円 × 3か月 → 3万円相当が無料!

手軽に求人掲載を始めたい企業様向け。

※掲載開始日や契約期間に関わらず、お申し込みが50社に達し次第、受付を終了します。

※利用4か月目からは通常の料金での利用となります。

■ サイトリニューアルのポイント(2025年5月1日公開)

- デザイン刷新&スマートフォン最適化で若年層の応募率アップ

- スライド写真・PR文・複数職種掲載対応で企業の魅力を伝えやすく

- 検索フィルターの強化で求職者の希望に合ったマッチングが実現

- 求人管理画面を使いやすく改善し、掲載・修正・更新も簡単に

■ チカラコブ掲載の8つのメリット

青森県と連携した“本気の採用支援”で、企業の求人が届く・伝わる・選ばれる!

1. 地域密着 × 建設業専門の求人サイト

Google広告・SNS・検索最適化を駆使し、求職者の目に“確実に届く”設計。

2. 県公認メディアとしての信頼性

青森県建設業就職相談窓口でも活用。

相談員が“補足しながら”貴社求人を紹介。

3. 求人原稿の自由度が高い!

仕事内容・制度・代表メッセージなど、求職者が知りたい情報を柔軟に訴求可能。

4. 複数職種を1ページで掲載可能

建設業特有の多職種対応に柔軟。

応募フォームもカスタマイズ可能。

5. 定額制で何名採用しても追加費用なし

月額1〜2万円で通年掲載可能。

成功報酬は一切不要。

6. ショート動画を無料制作・SNSへの配信

Instagram・TikTok・YouTubeなど4媒体にて、平日毎日、動画で魅力発信。

7. 全国メディアへの露出が進行中!

青森県と連携した先進事例として認知度も拡大中。

8. 操作性に優れた企業管理画面

採用担当者様がいつでも求人の編集・更新を可能に。

■ 今こそ、貴社の求人を“見つけてもらう”タイミングです

「求人を出しているのに応募が来ない…」

「自社の魅力がうまく伝わらない…」

そんな課題に、青森県とチカラコブが本気で向き合います。

採用活動の“伝える力”を見直し、次の一手を踏み出しましょう。

※このキャンペーンは、青森県県土整備部監理課の支援のもと実施されます。

■ 建設業専門WordPressテーマ「TATETE(タテテ)」、サービス提供開始!

今回の「チカラコブ」リニューアルにあわせ、建設業界に特化したWebサイト構築サービス『TATETE(タテテ)』の提供を開始しました。

「TATETE」は、青森県の建設業専門就職支援メディア「チカラコブ」が開発した、建設業界専用のWordPressテーマサービスです。

実際の現場企業の声をもとに、施工実績・会社案内・求人情報など、建設業特有の情報発信に最適化されたコンテンツ構成と直感的な操作性を実現しています。

▼ 特長

1. プロ品質のデザインと業界特化のテンプレートを標準搭載

2. 施工実績・求人情報・企業紹介ページをすぐに構築可能

3. 月額制・一括導入プランを選べる柔軟な料金体系

4. スマートフォン対応/SEO対策済み/短納期&低コスト

5. WordPress未経験の企業でも安心して導入可能

▼ こんな建設業企業様におすすめ

● はじめて自社サイトを持ちたい

● 採用や信用力のために見栄えの良いホームページがほしい

● 施工実績や求人情報を自社で手軽に更新したい

