伝統芸能と食、自然、物語が融合！隠岐プラザホテル「隠岐・神々の祝宴〜悠久の祈りに触れる一夜〜」

隠岐プラザホテルは、2024年7月のリニューアルから1周年を記念し、2025年7月5日(土)に特別宿泊プラン「隠岐・神々の祝宴〜悠久の祈りに触れる一夜〜」を一夜限定で開催します。

隠岐プラザホテル「隠岐・神々の祝宴〜悠久の祈りに触れる一夜〜」

・開催日 :2025年7月5日(土) ※1日限定

・会場 :隠岐プラザホテル(島根県隠岐郡隠岐の島町)

・価格 :お一人様 25,300円(税込)〜(1泊2食・特別体験込み)

・予約 :公式サイト/じゃらんnet/楽天トラベル/るるぶトラベル/

一休(Yahoo!トラベル)にて販売中

神話の舞台・隠岐で伝統芸能や美食、絶景とともに“神々の時間”を体感できる特別な一夜。

隠岐の伝統文化と未来をつなぐ節目の企画です。

■リニューアル1周年の節目に、神々の島で“一夜限りの体験”を

2024年にリニューアルを終えた隠岐プラザホテル。

そのリニューアルからちょうど1周年を記念して、2025年7月5日(土)、たった一夜だけのプレミアム宿泊イベントが開催されます。

題して「隠岐・神々の祝宴〜悠久の祈りに触れる一夜〜」。

舞台は、神々が海を越えて集ったとされる神話の地・隠岐。

今なお古の気配が残るこの島で、伝統芸能と食、自然、物語が融合する“神話の晩餐”をお届けします。

■祝祭を彩る、島の伝統と語り

この特別な夜は、まるで時空を旅するような体験の連続です。

・国の重要無形民族文化財に指定されている幻想的な「隠岐国分寺蓮華会舞」の特別公演

・古来から伝わり受け継がれる「隠岐の神楽」の特別公演

・隠岐民謡による生演奏と語り

・ローソク島をめぐる絶景クルーズ

・「天岩戸」や「御食国」など神話に紐づいた特別会席料理

・島の地酒(隠岐誉・海藻焼酎「わだつみの精」「MIKADO」など)とのペアリング

※地酒のペアリングは当日のオプションメニューとなります。

国の重要無形民俗文化財に指定されている「隠岐国分寺蓮華会舞」の特別演舞

普段は絶対見ることのない「隠岐の島の神楽」をご披露

今もなお、歌い、受け継がれる「隠岐民謡」

自然が作り出した神秘の光景「ローソク島」

お食事には、古くから『延喜式』『日本書紀』より隠岐は「御食国(みけつくに)」と呼ばれ、朝廷・皇室へ神饌(しんせん)として献上されていた隠岐の鮑を中心に、島の宝である・隠岐の岩牡蠣・隠岐牛・白ばい貝などを使用。

各料理に神話の物語を添え、巻物風のお品書きとナレーション演出で、“食で綴る神話”を体感いただきます。

神話に紐づいた特別会席料理「隠岐の神々を巡る九つの口福」

古来「御食国(みけつくに)」と呼ばれ、朝廷・皇室へ神饌(しんせん)として献上されていた隠岐の鮑

■特別会席とともに、1周年を迎えたホテルが贈る感謝のかたち

今回のプランは、1年間のご愛顧に感謝を込めた、リニューアル記念ならではの体験型宿泊プランです。

当日はホテル館内全体を「神々の島」というコンセプトに基づいた丁寧な演出と共に、島の伝統文化・神事を代々受け継いできた地元の方々とつくりあげる“隠岐の島の本質”に触れる、また“隠岐の島らしさ”にあふれた体験価値を提供します。

神々の島「隠岐」の本質に触れる旅

■企画の背景と未来へ

この宿泊企画は、ホテルの節目を機に、隠岐の伝統・神話・自然を未来につなげる取り組みとして構想されました。

観光の枠を超え、「文化を体感する旅」としての価値を提供し、隠岐の魅力を全国へ、そして次世代へと広げていきます。

隠岐ブランドを最大限に活かした、今しかない、ここにしかない旅を。

