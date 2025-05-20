桜島では爆発や噴火があいついでいます。5月20日午前9時40分の爆発では、噴煙が火口から300mの高さまで上がりました。桜島の爆発的噴火はことし114回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が続いています。桜島で噴火が発生した場合には、２０日０９時から１２時までは火口から北東方向、２０日２１時から２４時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。

▼２０日９時から２１日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

・２０日０９時から１２時まで 北東（霧島市福山方向）

・２０日１２時から１５時まで 北東（霧島市福山方向）

・２０日１５時から１８時まで 北（姶良市加治木方向）

・２０日１８時から２１時まで 北東（霧島市福山方向）

・２０日２１時から２４時まで 北東（霧島市福山方向）

・２１日００時から０３時まで 北東（霧島市福山方向）

▼期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

・鹿児島県：鹿児島市、霧島市、鹿屋市、垂水市、曽於市、薩摩川内市、姶良市、湧水町、伊佐市、さつま町

・宮崎県 ：都城市、三股町、高原町、小林市、えびの市、宮崎市、綾町、西米良村

・熊本県 ：人吉市、錦町、多良木町、あさぎり町

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