●米国株式、関税ショック時の大暴落を取り戻した4月2日のトランプ政権の意表を突く大相互関税発表によるショックで急落した主要国株価は、5月12日の米中関税暫定合意により完全に元に戻った。米国S&P500株価指数は、2月19日の史上最高値(6144)から4月8日の大底(4982)まで19%の大暴落となったものの、5月14日には大底から18%上昇の5892となり、年初比でもプラスに浮上した。4月2日の相互関税発表の時点で巻き起こった、国際通商秩序が破壊され大不況に陥るという最悪シナリオは、ほぼ否定されたとみられる。唐突の相互関税発表時点ではその目的として、①製造業を取り戻すこと、②貿易赤字を減らすこと、③税収を増やすこと、④相手国の譲歩を求める手段とすること、の4つの狙いが考えられた。投資家の頭によぎった悪夢は、国際分業体制を否定してしまうのか、ドル体制を壊してしまうのかという極論であった。製造業製品の8割以上を輸入に頼っており、米国国内での供給力が全く存在していない状態で輸入を遮断すれば、米国民の生活が立ち行かなくなる。関税の価格転嫁と供給不足によるインフレも心配される。また、米国の輸入代金(=赤字)は世界に対する基軸通貨ドルの供給であるため、米国赤字が無くなることとは、世界経済に対する成長通貨の供給停止を意味する。どちらも世界経済体制を根底から揺るがすことになる。●関税政策の柔軟化、悪夢シナリオは回避されたこの極論が米中関税暫定合意までの一連の展開により、否定されたのである。米国が確保したいものは先端ハイテクと軍事装備品、医薬品などライフラインに関わる製造業であり、すべてを戻すことは全く考えていないことが分かった。また、通貨安により米国の赤字削減を狙うことは、直ちに米国への資金流入の減少と米国金利上昇を引き起こし、リセッションをもたらす縮小均衡の道である。ベッセント財務長官はトランプ政権がその路線を取らないことを繰り返し表明し、市場の疑心を払拭した。●Trump's Three Steps to Economic Growth(関税が経済成長循環をもたらす可能性)このようにして相互関税の狙いが、③の税収と④の相手国の譲歩を得る交渉手段ということになると、トランプ関税は株高要因にもなり得るというシナリオが浮上する。ベッセント氏はアベノミクスの3本の矢を模して、「Trump's Three Steps to Economic Growth」を発表した。①国際貿易の再交渉により製造業の雇用を大量に取り戻す。②2017年の減税・雇用法を恒久化する。設備投資の100%即時償却を復活させ、再工業化を加速するために新工場建設にも優遇措置を拡大する。③規制緩和を半導体、発電所、AI(人工知能)データセンター、その他の未来のテクノロジー、エネルギー開発、地域の金融機関やその他の小規模銀行等で実施する。うまくいけばこれらにより米国経済は成長を続け、中国への依存度は低下し、エネルギー価格は下落し、財政赤字は減少し、ドル安は回避されるという可能性が開けてくる。●トランプ経済政策に対する過度の懸念、二つの理由それにしても4月以降の株価の乱高下と、その背景にあるメディアや専門家の間でのトランプ氏やトランプ政権の政策に対する過小評価は行き過ぎであった。トランプ氏の経済政策に対する悲観・警戒感には、二つの理由がある。第一は、メディアや多くの専門家が最初から民主党寄りで反トランプなので、トランプ政策はそもそも失敗するはずだ、失敗するべきだというバイアスが存在していることである。しかし、第二に、トランプ政権内にも懸念されるべき理由がある。それは政権を支持するグループの主張の中に、経済合理性にそぐわず株価を引き下げる要素を内包していることがある。