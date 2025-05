千趣会が展開する「ベルメゾン」と、フランス発祥の人気ブーランジェリー「メゾンカイザー」とのコラボレーション第2弾となるコラボグッズが登場!

パンをおしゃれにデザインした、パジャマやTシャツ、トートバッグなど全4種がラインナップされています☆

ベルメゾン「メゾンカイザー」コラボウェア

販売店舗:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

通信販売の「ベルメゾン」が、フランス発祥の人気ブーランジェリー「MAISON KAYSER(メゾンカイザー)」とコラボレーション!

第2弾として「コットン天竺半袖パジャマ」「コットンプリントTシャツ」「ミニトートバッグ」「マチ付きトートバッグ」の全4種が登場しています。

メゾンカイザーは「パンを通じて心豊かな暮らしをお届けする」を企業理念に日本国内に直営店30店舗を展開する人気ブーランジェリー。

「愛しい暮らしを提案する」を掲げ、生活を豊かにするメニュー開発に取り組むベルメゾンとメゾンカイザーの「お客様の暮らしを豊かにする」という共通の思いから、2024年8月に初めてコラボレーションをしました。

コラボレーショングッズ第1弾の発売時には、「パン好きに最高」「プレゼントのつもりが自分にも購入」など大好評!

そのため、今回コラボレーション第2弾が実現しました☆

第2弾では、メゾンカイザーで人気のパンをモチーフにした、日常生活に取り入れやすいデザインと素材にこだわったベルメゾンオリジナルグッズがラインナップされています。

コットン天竺半袖パジャマ

(C)MAISON KAYSER (s2025)

価格:4,500円(税込)

カラー:1色(ブラウン)

サイズ:4サイズ(S、M、L、LL)

身生地に肌ざわりの良い綿100%の天竺素材を使用した、トップスとボトムスのセット。

(C)MAISON KAYSER (s2025)

ボトムスには見ると楽しくなるメゾンカイザーのパンのイラスト、トップスの裾にはブランドロゴがあしらわれています。

(C)MAISON KAYSER (s2025)

首まわりがすっきり見えるネックラインに加え、ボトムスの両サイドにはポケットを配置し、ウエストをゴム仕様にするなど、快適な着用感を追求。

ちょっとした外出や急な来客にも対応できるルームウェア感覚のパジャマです☆

コットンプリントTシャツ

(C)MAISON KAYSER (s2025)

価格:2,990円(税込)

カラー:3色(ネイビー、エクリュ、ブラウン)

サイズ:4サイズ(S、M、L、LL)

メゾンカイザーで販売しているクロワッサンやバゲットなどをモチーフに、フロント部分に大きめのプリントが施されたTシャツ。

(C)MAISON KAYSER (s2025)

身生地には綿100%の天竺素材を使用しており、汗を吸収するので暑い季節でも快適な着心地です。

(C)MAISON KAYSER (s2025)

どんなボトムスとも合わせやすく、メゾンカイザーのパンをさりげなくアピールできます!

(C)MAISON KAYSER (s2025)

ネイビー、エクリュ、ブラウンの3色展開です。

ミニトートバッグ

(C)MAISON KAYSER (s2025)

価格:2,290円(税込)

カラー:1色(ブラック)

メゾンカイザーの人気メニューであるクロワッサンなどをモチーフに、プリントを施したミニトートバッグ。

(C)MAISON KAYSER (s2025)

コンパクトな見た目ながら長財布やコスメポーチ、水筒などが収まる容量で、十分な実用性を備えています。

(C)MAISON KAYSER (s2025)

スマートフォンや鍵などの小物を収納できる内ポケット付きで、バッグ1つで気軽に外出することができます。

メゾンカイザーのパンを身近に取り入れやすいグッズです。

マチ付きトートバッグ

(C)MAISON KAYSER (s2025)

価格:2,990円(税込)

カラー:1色(ブラック)

メゾンカイザーのパンをモチーフにプリントを施した、A4サイズが入る大容量のトートバッグ。

13cmのマチ幅で、荷物がしっかり収まる設計に仕上げられています。

(C)MAISON KAYSER (s2025)

肩紐は長めにデザインされており、肩掛けしやすい仕様。

サイドには細長いポケットを備え、水筒や折り畳み傘など、かさばりやすいアイテムの持ち運びにも便利です。

(C)MAISON KAYSER (s2025)

内側には鍵やスマートフォンを収納できるポケット付きで、通勤や通学、マザーズバッグとしても幅広く活用できます。

毎日メゾンカイザーのパンを眺めたい方におすすめです!

はっ水加工のワンピース風エプロン

(C)MAISON KAYSER (s2025)

価格:4,990円(税込)

カラー:1色(ブラック)

サイズ:2サイズ(M、L)

シンプルながら、実用性も兼ね備えた「はっ水加工のワンピース風エプロン」も販売中。

まるでおしゃれなカフェ店員のような、スタイリッシュなエプロンです。

おいしそうなパンがデザインされた、日常に取り入れたいおしゃれなコラボグッズ!

ブーランジェリー「メゾンカイザー」とのコラボレーション第2弾は、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて販売中です。

