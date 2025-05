シティポップの名曲を手がけてきた作曲家・林哲司の作品に焦点を当てたコンサート『シティポップHITSセレクション 林哲司SONG FILE SPECIAL』が、8月30日および31日に東京・よみうり大手町ホールで開催されることが決定した。公演は2日間にわたり、林が率いるバンド「SWINGING1984」とともに、代表曲の数々を披露する内容となっている。同公演には、スペシャルゲストとして松本伊代(30日)、稲垣潤一(31日)が出演。それぞれ林が手がけた楽曲を本人の歌唱で届ける。また、出演者によるトークやMCも予定されており、楽曲だけにとどまらないエンタテインメントステージが展開される。

林は、「真夜中のドア〜stay with me〜」(松原みき)、「September」(竹内まりや)、「北ウイング」(中森明菜)、「ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER」(杉山清貴&オメガトライブ)、「悲しみがとまらない」(杏里)など、1970〜80年代を中心に数々のヒット曲を生み出した作曲家。SWINGING1984は、高い演奏力を誇るミュージシャンで構成されており、多くの公演でその実力を発揮してきた。今回のステージでは、「真夜中のドア〜stay with me〜」「SUMMER SUSPICION」「Rainy Saturday & Coffee Break」など林の代表作に加え、ゲストの松本による「サヨナラは私のために」「信じかたを教えて」、稲垣による「哀しみのディスタンス」「P.S.抱きしめたい」などが披露される予定だ。■予定セットリスト(※一部抜粋/変更の可能性あり)【林哲司×SWINGING1984】・真夜中のドア〜stay with me〜(松原みき)・September(竹内まりや)・北ウイング(中森明菜)・悲しみがとまらない(杏里)・悲しい色やね -OSAKA BAY BLUES-(上田正樹)・SUMMER SUSPICION・ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER(杉山清貴&オメガトライブ)・Rainy Saturday & Coffee Break・ガラスの観覧車・悲しみがいっぱい(林哲司)【松本伊代】※8月30日(土)のみ出演・サヨナラは私のために・信じかたを教えて・思い出をきれいにしないで【稲垣潤一】※8月31日(日)のみ出演・哀しみのディスタンス・Memory Flickers・P.S.抱きしめたい