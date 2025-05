【黒瀬見波 ブラックバニ―Ver.】 発売日:2月頃 価格:22,000円 セール価格:17,198円

楽天ブックスにて、フリーイングから発売中のフィギュア「黒瀬見波 ブラックバニ―Ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は21%オフの17,198円。

本商品は、爽快ジェットバトルゲーム「ドルフィンウェーブ」に登場する日向重工のライダー「黒瀬見波」を1/6スケールで立体化したフィギュア。「URブラックバニー」のコスチュームを纏い、額に指先をあてた見波ならではのポージングで再現されている。

黒を基調としたバニースーツはオーソドックスなデザインながらも見波の抜群のプロポーションを再現。スラリと伸びる両脚には実際の素材と同じ網タイツ素材が使用されており、見波の美脚を際立たせている。

(C) Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.