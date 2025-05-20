シャオミからワイヤレス充電対応モバイルバッテリーなど2種を発売
シャオミ・ジャパン（Xiaomi）は20日、ケーブル内蔵モバイルバッテリー2種を発売した。ラインアップと価格は、「Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)」が4480円、「XIaomi 22.5W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)」が2780円。
Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)
ケーブル内蔵かつワイヤレス充電機能を備えたモバイルバッテリー。ワイド磁気アレイを備えており、安定してワイヤレス充電できる。
バッテリー容量は1万mAh、USB Type-Cポートを1つと、Type-Cケーブルを1つ備えており、それぞれ単ポート利用時は最大33W、複数ポート利用時は最大15Wで給電できる。ワイヤレス充電時の出力は、最大7.5W。
本体の大きさは、109×68.5×19.8mm。
ブラック
ホワイト
XIaomi 22.5W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)」
USB Type-Cケーブルが1つ内蔵されたモバイルバッテリー。容量は2万mAh、USB Type-C端子とType-Cケーブル、USB-A端子の3つの出力を備え、最大22.5Wの給電をサポートする。
本体の大きさは、128×73×32mm。
ブラック
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