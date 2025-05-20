１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．６９ドル（＋０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３３．５ドル（＋４６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３１．３セント（＋１５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．００セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４７．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５０．７５セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．２１（＋０．１３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．６９ドル（＋０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３３．５ドル（＋４６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３１．３セント（＋１５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．００セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４７．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５０．７５セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．２１（＋０．１３）
出所：MINKABU PRESS