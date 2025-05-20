µð¿Í°ÜÀÒ¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï³ÐÀÃ¤¹¤ë¤«¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¡Äº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È·¹¸þ¡É
1ÂÐ2¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë·Á¡×
¡¡µð¿Í¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸Éª¤òÄË¤á¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤«¤éÌó2½µ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¤Î½é²ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤ÇÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¡£º¸Éª¤òÄË¤á¤ÆÍâ7Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6Æü°Ê¹ß4¾¡7ÇÔ¡Ê19Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÇÀª¤¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£²¬ËÜ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡½¡½¡£
¡¡¤Þ¤º´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬ËÜ¤ÎÉé½ý¤ò¤¦¤±¡¢12Æü¤Ë½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡¢Âç¹¾ÎµÀ»Åê¼ê¤È¤Î1ÂÐ2¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤À¤í¤¦¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤É4µåÃÄ¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬³ÐÀÃ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¥µ¡¼¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾ï»þ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë·Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ÐÀÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊÃû¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï°ÜÀÒ¸å½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿13Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÁáÂ®¡¢º¸ÏÓ¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø1¹æ¥½¥í¡£¤µ¤é¤Ë18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Î5²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ëº¸ÏÓ¡¦¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê¤ËÂÐ¤·ÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£½éµå¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤¬¡¢2µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬¿¿¤óÃæ¤ËÄã¤á¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´ÖÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆÃÂç¤Î2¹æ3¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÏºÓÇÛÅªÃæ¤ËËþÌÌ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥ì¥Õ¥È¤«¤é¥é¥¤¥È¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ø¤Ç¤âÊü¤ê¹þ¤á¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¹æ3¥é¥ó¤ò¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤«¤«¤é¤º¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÇÀÊ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¹¥À®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤¬À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤Î1È¯¤òÁý¤ä¤¹»öÎã¤ÏÂ¿¤¤¡£¸½ºß11ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°2´§¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ò±¦Íã¤Ø36.4¡ó¡Ê4ËÜ¡Ë¡¢Ãæ·ø¤Ø27.3¡ó¡Ê3ËÜ¡Ë¡¢¡ÈµÕÊý¸þ¡É¤Îº¸Íã¤Ø36.4¡ó¡Ê4ËÜ¡Ë¤ÈÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±¦Íã¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬68.8¡ó¡Ê16ËÜÃæ11ËÜ¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤È¤Ï¡¢Âç¤¤¯°ã¤¦·¹¸þ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤âº´Æ£µ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈµÕÊý¸þ¡É¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ËÌ£¤ò¤·¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤âÍÍø¤ËÆ¯¤¯¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÎÉÍÉ÷¤â±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¡×
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥»¤Îµå¾ì¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤¬¹¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ñ¤è¤ê¶¹¤¤¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¹Ã»Ò±à¤ÎÉÍÉ÷¤â¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÌî¸ý»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡µð¿Í°ÜÀÒ¸å¡¢5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.200¡Ê15ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡Ë¤Ç2ËÜÎÝÂÇ4ÂÇÅÀ¡£3ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤ÏÁ´¤Æº¸Åê¼ê¤«¤é¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤¬º¸ÏÓ¤Î¤È¤¤Î¥¹¥¿¥á¥óÍ×°÷¤ä±¦¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥×¥í7Ç¯ÌÜ¡¦24ºÐ¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤â¡¢²¬ËÜÎ¥Ã¦¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨ÂÇÎ¨.333¤È·ë²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨1·³½Ð¾ì¤¬¤ï¤º¤«4»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö²¬ËÜ¤ä¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ÐÎÝÎ¨¡Ê.375¡Ë¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡Ê.364¡Ë¤â¹â¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¸Ç¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌî¸ý»á¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡Ö³°Ìî¤Ç¤Ï´Ý¡Ê²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ë¤¬ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¤Æ³«Ëë¤«¤éÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î¼ãÎÓ¡Ê³Ú¿Í³°Ìî¼ê¡Ë¤¬Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¡¢1·³¤«¤é³°¤·¤Ë¤¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Î¸Î¾ã¤òµ¡¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤â¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌî¸ý»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£µð¿Í¤Ï²¬ËÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¡È²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¡É¤È¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀïÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë