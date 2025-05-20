本日の予定【発言・イベント】
13:30 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
14:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見
15:30 経団連会長、記者会見
15:45 日銀債券市場参加者会合（銀行等グループ）
15:55 ウンシュ・ベルギー中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席
17:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催イベント出席
17:30 日銀債券市場参加者会合（証券等グループ）
19:00 クノット・オランダ中銀総裁、オランダ中銀金融安定報告発表
チポローネECB理事、インタビュー応じる
22:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催会議挨拶（質疑応答なし）
22:30 コリンズ・ボストン連銀総裁「Fed Listens」イベント挨拶（金融政策に関する発言はない）
21日2:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
6:00 クーグラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
8:00 クリーブランド連銀総裁、サンフランシスコ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント出席（質疑応答あり）
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、23日まで）※G7に合わせて日米財務相会談実施の可能性
中国「民間経済促進法」施行、民間企業の成長促進・中国経済の下支え
EU外相理事会（防衛）ロシア-ウクライナ戦争、シリア含む中東情勢について協議
台北国際コンピューター見本市（COMPUTEX台北）（23日まで）エヌビディアのフアンCEO出席
グーグル開発者会議「Google I/O 2025」（カルフォルニア、21日まで）
カタール経済フォーラム（22日まで）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
※予定は変更することがあります
14:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見
15:30 経団連会長、記者会見
15:45 日銀債券市場参加者会合（銀行等グループ）
15:55 ウンシュ・ベルギー中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席
17:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催イベント出席
17:30 日銀債券市場参加者会合（証券等グループ）
19:00 クノット・オランダ中銀総裁、オランダ中銀金融安定報告発表
チポローネECB理事、インタビュー応じる
22:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催会議挨拶（質疑応答なし）
22:30 コリンズ・ボストン連銀総裁「Fed Listens」イベント挨拶（金融政策に関する発言はない）
21日2:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
6:00 クーグラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
8:00 クリーブランド連銀総裁、サンフランシスコ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント出席（質疑応答あり）
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、23日まで）※G7に合わせて日米財務相会談実施の可能性
中国「民間経済促進法」施行、民間企業の成長促進・中国経済の下支え
EU外相理事会（防衛）ロシア-ウクライナ戦争、シリア含む中東情勢について協議
台北国際コンピューター見本市（COMPUTEX台北）（23日まで）エヌビディアのフアンCEO出席
グーグル開発者会議「Google I/O 2025」（カルフォルニア、21日まで）
カタール経済フォーラム（22日まで）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
※予定は変更することがあります