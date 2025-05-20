GPSÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë´í¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¡ÖS¥é¥ó¥¯³èÃÇÁØ¡×¥Þ¥Ã¥×
2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ï¡ÖÉÛÅÄÀîÃÇÁØÂÓ¡×¤È¡ÖÆüÆàµ×ÃÇÁØÂÓ¡ÊËÌÉô¡Ë¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿
ºòÇ¯È¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ï"³èÃÇÁØ"ÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÄÅÇÈ¤òµ¯¤³¤¹³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤âÉÝ¤¤¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤Î¶á¤¯¤Çµ¯¤³¤ëÄ¾²¼·¿¤Î³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤â¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯1·î¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡ÖS¥é¥ó¥¯¡×³èÃÇÁØ32¥õ½ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·¤ÎGPSÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¡ª
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛGPSÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ò¤º¤ß¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾ì½ê
¢£GPSÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ºÇ¤â´í¸±¤Ê³èÃÇÁØ¤Ï¡©
¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÑÈË¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë8¡Á9¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï80¡ó¤À¤È¤¤¤¦¡£³Î¤«¤ËÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Î¡Ö³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¡×¤ÏÉÝ¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×¡ÊM7.6¡Ë¤ä2016Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¡×¡ÊM6.5¤ÈM7.3¡Ë¡¢1995Ç¯¤Î¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¡ÊM7.3¡Ë¤Ê¤É¡¢Î¦ÃÏ¤Î³èÃÇÁØ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÄ¾²¼·¿¤Î¡ÖÆâÎ¦·¿ÃÏ¿Ì¡Ê³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¡Ë¡×¤ÎÉÝ¤µ¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
º£Ç¯1·î15Æü¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤³èÃÇÁØ¤ò¡ÖS¥é¥ó¥¯¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢S¥é¥ó¥¯¤Î³èÃÇÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ë32¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Ç¤¢¤ëºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤òGPS¤ÎÄ´ºº¤ÇÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£µþÅÔÂç³ØËÉºÒ¸¦µæ½ê¤ÎÀ¾Â¼ÂîÌé¶µ¼ø¤À¡£
¤½¤³¤ÇÀ¾Â¼»á¤Ë³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤È³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Î°ã¤¤¤ä¡¢GPS¤Ë¤è¤ëÃÏ¿ÌÍ½Â¬¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤º¡¢³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤È³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤Ï³¤¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬Î¦¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Î²¼¤ËÄÀ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤è¤ê¤âµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ì¸»¤¬¼ç¤Ë³¤°è¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÄÅÇÈ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤Ï³¤¹Â·¿¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âM8¥¯¥é¥¹¤Þ¤Çµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ì¸»¤ÏÎ¦³¤¤Î³èÃÇÁØ¤Ç¡¢¸½ºßÎ¦°è¤Î114¥õ½ê¤ÏÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºººÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³èÃÇÁØ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï2000°Ê¾å¤Î³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔ»ÔÉô¤ÎÄ¾²¼¤Ç¤â³èÃÇÁØ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÍÉ¤ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯6·î¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÂçºåÉÜËÌÉôÃÏ¿Ì¤ÏM6.1¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë½»ÂðÈï³²¤Ï6ËüÅï°Ê¾å¡¢»à¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿½Å·Ú½ý¼Ô¤â400¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸´Ö³Ö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¸Ä¡¹¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÎÈ¯À¸´Ö³Ö¤Ï³¤¹Â·¿¤Î¤Û¤¦¤¬Ã»¤¯¡¢100Ç¯¤«¤é¿ôÉ´Ç¯¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Ï¿ôÀéÇ¯Ã±°Ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸´Ö³Ö¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½1000Ç¯¤Ë1ÅÙ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢³èÃÇÁØ¤¬2000¤¢¤ì¤ÐÈ¾Ç¯¤Ë1²ó¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤È¤³¤í¤ÇÀ¾Â¼ÀèÀ¸¤ÏGPS¤ò»È¤Ã¤Æ³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎÄ´ºº¤È¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö³èÃÇÁØ¤òÃµ¤¹¾ì¹ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤äÃÏ·Á¿Þ¤Ê¤É¤«¤é¡Ø¤³¤³¤Ë³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡Ù¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò·¡ºï¤·¤ÆÃÏÁØ¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Äµ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÏ«ÎÏ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤«¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤òÌó30Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È114¥õ½ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢2000¥õ½ê¤¢¤ë³èÃÇÁØ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤È400Ç¯¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³èÃÇÁØ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ë¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òGPS¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤¿¤Þ¤êÊý¤¬Â®¤¤¾ì½ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤½¤ÎGPS¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖGPS¤Î´ÑÂ¬µ¡´ï¤Ï¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬Á´¹ñ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤ÏÌó1300¥õ½ê¤Ë´ÑÂ¬ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È20Ò¤«¤é25Ò»ÍÊý¤Ë1¥õ½ê¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂç³Ø¤Ê¤É¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤¬´ðÃÏ¶É¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç4000¥õ½ê°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎGPS¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ÎÊý¸þ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ò¤º¤ß¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤¿´ÑÂ¬ÅÀ¤ÇÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ò¤º¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êý¸þ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ò¤º¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤º¤ß¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¡¢³èÃÇÁØ¤¬¥Ð¥ê¥Ã¤È³ä¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÏ¿Ì¤Ç¤¹¡×
GPSÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿·³ã¤«¤éÂçºå¡×¡Ö¶å½£¡×¡Ö°ËÆ¦È¾Åç¡×¤Ê¤É¤ËÂç¤¤Ê¤Ò¤º¤ß¡Ê¿§¤ÎÇ»¤¤ÉôÊ¬¡Ë¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡ÊµþÅÔÂç³ØËÉºÒ¸¦µæ½ê¡¦À¾Â¼ÂîÌé¶µ¼ø¤ÎÄó¶¡¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËºîÀ®¡Ë
¡½¡½À¾Â¼ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ÎGPSÄ´ºº¤ÇºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ï¡¢20Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤¦´ÑÂ¬ÅÀ¤Îº¹¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢20Ç¯¤Î12·î¤«¤éÆÍÁ³¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤¢¤ë´ÑÂ¬ÅÀ¤¬¿åÊ¿Êý¸þ¤ËËÄ¤é¤à¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢Î´µ¯¤¹¤ëÆ°¤¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼þ°Ï¤Ë³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎËÄÄ¥¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÃÇÁØ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤ò¤è¤êµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤¤¤Äº¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤½¤¦¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£È¯À¸»þ´ü¤ÎÍ½Â¬¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤¬´í¤Ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏGPS¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤Ò¤º¤ß¤Î¤¿¤Þ¤êÊý¤¬Â®¤¤½ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÎóÅç¤ÎÆâÎ¦¤À¤È¿·³ã¸©¤«¤éÆîÀ¾¤Ë±ä¤Ó¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©¤ä´ôÉì¸©¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼¢²ì¸©¤äµþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏ°è¤ò¡Ø¿·³ã¡Ý¿À¸ÍÏÄ¤ß½¸ÃæÂÓ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëS¥é¥ó¥¯¤Î³èÃÇÁØ¤ÈGPS¤ÎÄ´ºº¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¡Ý¿À¸ÍÏÄ¤ß½¸ÃæÂÓ¤Ë¤âS¥é¥ó¥¯¤Î³èÃÇÁØ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»³±¢ÃÏÊý¤ä¶å½£ÆîÉô¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤Î¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£»³±¢ÃÏÊý¤ä¶å½£ÆîÉô¤Ê¤É¤Ï¡¢³èÃÇÁØ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤ÈGPS¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤³èÃÇÁØ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¼çÍ×³èÃÇÁØ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡ØÄ¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ï¡Ê¤Ê¤¬¤ª¤«¤Ø¤¤¤ä¤»¤¤¤¨¤ó¡ËÃÇÁØÂÓ¡Ù¤ä¡Ø»åµûÀî¡Ê¤¤¤È¤¤¤¬¤ï¡Ë¡ÝÀÅ²¬¹½Â¤Àþ¡Ê¤·¤º¤ª¤«¤³¤¦¤¾¤¦¤»¤ó¡ËÃÇÁØÂÓ¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢Î¾¼Ô¶¦ÄÌ¤·¤Æ´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤³èÃÇÁØ¤Ç¤¹¡£Ä¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ïÃÇÁØÂÓ¤Ï¡¢±Û¸åÊ¿Ìî¡Ê¿·³ãÊ¿Ìî¡Ë¤Î±ï¤ÎÃÇÁØ¤Ç¡¢Ê¿Ìî¤ÎÀ¾Â¦¤Ë»³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»³¤ÈÊ¿Ìî¤Î¶ÌÜ¤¬ÃÇÁØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ·ÁÅª¤Ë¤È¤Æ¤âÌÀÎÆ¤Ç¤¹¡£
»åµûÀî¡ÝÀÅ²¬¹½Â¤ÀþÃÇÁØÂÓ¤âÄ¹Ìî¸©¤Î¾¾ËÜ»Ô¤äÇòÇÏÂ¼¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËßÃÏ¤È»³ÃÏ¤Î¶³¦¤¬ÃÇÁØ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»³ÃÏ¤ÈÊ¿Ìî¤Î¶³¦¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢²áµî¤ËÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â³èÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏGPSÄ´ºº¤ò³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤ÎÍ½Â¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öº£¸å¤Ï³èÃÇÁØ¤ÎÄ´ºº°Ê³°¤ÎÊýË¡¤â»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Î·×»»¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤â¤¢¤ë´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤¤³èÃÇÁØ¡ª
À¾Â¼»á¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿Ä¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ïÃÇÁØÂÓ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢A¥é¥ó¥¯¤«¤éS¥é¥ó¥¯¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿³èÃÇÁØÂÓ¤À¡£
ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM8.0ÄøÅÙ¤Ç¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿ÌÅÙ7¤ÎÍÉ¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¡¢·úÊªÈï³²¤ÏÁ´²õ¤¬Ìó17ËüÅï¡¢»à¼Ô¤ÏÌó8000¿Í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÃÇÁØ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿·³ãÂç³ØºÒ³²¡¦Éü¶½²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎËÎÉô¸ü»Ö¡Ê¤¦¤é¤Ù¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÄ¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ïÃÇÁØÂÓ¤Ï¡¢¿·³ã»Ô¤Î²¹ç¤«¤é¡¢¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«¡Ê¤ª¤Â¤ä¡Ë»Ô¤Ë¤«¤±¤ÆÆîËÌÊý¸þ¤Ë±ä¤Ó¤ëÌó83Ò¤ÎÄ¹¤¤ÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£ÃÇÁØÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø³ÑÅÄ¡¦ÌïÉ§¡Ê¤«¤¯¤À¡¦¤ä¤Ò¤³¡ËÃÇÁØ¡Ù¤ä¡ØÄ»±Û¡Ê¤È¤ê¤´¤¨¡ËÃÇÁØ¡Ù¡Ø´Ø¸¶¡Ê¤»¤¤Ï¤é¡ËÃÇÁØ¡Ù¤Ê¤É¤Î¿ô½½Ò¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃÇÁØ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÇÁØÂÓ¤¬°ìÈÖºÇ¶áÆ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÌó1200Ç¯Á°¤Ç¤¹¡£³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Ï1500Ç¯¤«¤é2000Ç¯´Ö³Ö¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Øº£¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç°ìÈÖ´í¸±¤Ê³èÃÇÁØ¤Ï¤É¤³¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ïÃÇÁØÂÓ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÇÁØÂÓ¤Î¤¢¤ë¿·³ã»Ô¤ÈÄ¹²¬»Ô¤Î¿Í¸ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¿·³ã¸©¤ÎÁ´¿Í¸ý¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏÂÓ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤ÃÇÁØÂÓ¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÄ¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ïÃÇÁØÂÓ¡×¤¬¤¢¤ë¿·³ã¸©¤ÎÌïÉ§Â¼¼þÊÕ¡£Ê¿Ìî¤«¤éÆÍÁ³¡¢»³ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÉ½¤¬Î´µ¯¤·¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë
¡½¡½ÃÏ·ÁÅª¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡©
¡Ö±Û¸åÊ¿Ìî¤ÎÀ¾Â¦¤Ë³ÑÅÄ»³¤äÌïÉ§»³¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê»³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅìÂ¦¤¬Ê¿Ìî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶³¦Àþ¤¬³èÃÇÁØ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤Ê»³¤ÈÊ¿Ìî¤Î´Ö¤Ë¿ôÉ´mµé¤Î¾®¤µ¤Ê»³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê»³¤ÈÊ¿Ìî¤Î´ÖÊÕ¤ê¤¬³èÃÇÁØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÎ´µ¯¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿ôÀéÇ¯¤Ë1ÅÙ¤·¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎ´µ¯¤·¤¿ÃÇÁØÃÏ·Á¤âºï¤ì¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÇÁØ¤â°ìÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÉ½¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÃÇÁØ¤«¤é»ÞÊ¬¤«¤ì¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½Ê¿Ìî¤«¤éµÞ¤Ë»³¤¬¸½¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï³èÃÇÁØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÇÁØ¤¬¾å²¼¤Ë¥º¥ì¤ì¤Ð¡¢Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë»³ÃÏ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢ÄÀ¹ßÂ¦¤ËÊ¿Ìî¤äËßÃÏ¤òÂ¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¿Ìî¤Ï½»¤à¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¼ÂºÝ¤ËÄ¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ïÃÇÁØÂÓ¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÊ¿Ìî¤«¤éÆÍÁ³¡¢¹â¤¤»³¤¬¸½¤ì¤ë¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»³¤âÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ë³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÉáÄÌ¤Î·Ê¿§¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ïÃÇÁØÂÓ¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡Öº£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë3¡ó°Ê¾å¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1995Ç¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤òµ¯¤³¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©ÆîÉôÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï0.02¡Á8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤â0¡Á0.9¡ó¤È¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢3¡ó¤È¤¤¤¦È¯À¸³ÎÎ¨¤Ï·è¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä¹²¬Ê¿ÌîÀ¾±ïÃÇÁØÂÓ¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÈ÷¤¨¤ò½½Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤¤³èÃÇÁØ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÎÉô»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂçºåÊ¿Ìî¤Ë¤¢¤ë¡Ø¾åÄ®¡Ê¤¦¤¨¤Þ¤Á¡ËÃÇÁØÂÓ¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤âS¥é¥ó¥¯¤Î³èÃÇÁØ¤ÇÂçºåÉÜ¤Î¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÀçÂæÊ¿Ìî¤Ë¤¢¤ë¡ØÄ¹Ä®¡Ê¤Ê¤¬¤Þ¤Á¡Ë¡ÝÍøÉÜÀþ¡Ê¤ê¤Õ¤»¤ó¡ËÃÇÁØÂÓ¡Ù¡ÊA¥é¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÀçÂæ±Ø¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë³èÃÇÁØ¤Ç¤¹¡×
¾åÄ®ÃÇÁØÂÓ¤Î¿äÄêÃÏ¿Ìµ¬ÌÏ¤ÏM7.5ÄøÅÙ¤Ç¡¢È¯À¸³ÎÎ¨¤Ï30Ç¯°ÊÆâ¤Ë2¡Á3¡ó¡£Ä¹Ä®¡ÝÍøÉÜÀþÃÇÁØÂÓ¤ÎÃÏ¿Ìµ¬ÌÏ¤ÏM7¡Á7.5ÄøÅÙ¤Ç¡¢30Ç¯°ÊÆâ¤Ë1¡ó°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÊ¡²¬»Ô¤òÄÌ¤ëS¥é¥ó¥¯¤Î¡Ø·Ù¸Ç¡Ê¤±¤´¡ËÃÇÁØÂÓ¡Ù¤ÎÆîÅìÉô¡ÊÃÏ¿Ìµ¬ÌÏM7.2ÄøÅÙ¡¢È¯À¸³ÎÎ¨0.3¡Á6¡ó¡Ë¤â¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë³èÃÇÁØ¤À¡£
º£¸å¡¢ËÜ»ï¤Ç¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿È¶á¤Ë¤¢¤ë³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤â´Þ¤á¤Æ¼èºà¤ò¤·¡¢Ãí°Õ¤ÈÈ÷¤¨¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ê·§ËÜÃÏ¿Ì¡Ë