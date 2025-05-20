Galaxy A25 5G SC-53F

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　「BCNランキング」2025年5月5日〜11日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

2位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

3位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

4位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

5位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

5位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

7位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

8位　arrows We2 F-52E（FCNT）

9位　Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）

10位　arrows We2 FCG02（FCNT）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。