　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万7570円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40535.58円　　ボリンジャーバンド3σ
39033.32円　　ボリンジャーバンド2σ
37822.35円　　200日移動平均
37716.00円　　5日移動平均
37690.00円　　一目均衡表・転換線
37570.00円　　20日夜間取引終値
37531.06円　　ボリンジャーバンド1σ
37498.63円　　19日日経平均株価現物終値
36936.80円　　75日移動平均
36028.80円　　25日移動平均
35630.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34955.00円　　一目均衡表・基準線
34526.54円　　ボリンジャーバンド-1σ
34040.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33024.28円　　ボリンジャーバンド2σ
31522.02円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース