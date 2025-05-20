日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万7570円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40535.58円 ボリンジャーバンド3σ
39033.32円 ボリンジャーバンド2σ
37822.35円 200日移動平均
37716.00円 5日移動平均
37690.00円 一目均衡表・転換線
37570.00円 20日夜間取引終値
37531.06円 ボリンジャーバンド1σ
37498.63円 19日日経平均株価現物終値
36936.80円 75日移動平均
36028.80円 25日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34955.00円 一目均衡表・基準線
34526.54円 ボリンジャーバンド-1σ
34040.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33024.28円 ボリンジャーバンド2σ
31522.02円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40535.58円 ボリンジャーバンド3σ
39033.32円 ボリンジャーバンド2σ
37822.35円 200日移動平均
37716.00円 5日移動平均
37690.00円 一目均衡表・転換線
37570.00円 20日夜間取引終値
37531.06円 ボリンジャーバンド1σ
37498.63円 19日日経平均株価現物終値
36936.80円 75日移動平均
36028.80円 25日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34955.00円 一目均衡表・基準線
34526.54円 ボリンジャーバンド-1σ
34040.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33024.28円 ボリンジャーバンド2σ
31522.02円 ボリンジャーバンド3σ
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