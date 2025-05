ディズニー&ピクサー史上最も“やさしい”感動に包まれる最新作『星つなぎのエリオ』。

ひとりぼっちの少年「エリオ」役に川原瑛都、心優しいエイリアンの少年「グロードン」役に佐藤大空が決定しました☆

『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』、昨年夏に公開され世界的な大ヒットを記録した『インサイド・ヘッド2』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

その劇場最新作、ひとりぼっちの少年「エリオ」の壮大な冒険を描く感動のファンタジーアドベンチャー『星つなぎのエリオ』(原題:Elio)が、2025年8月1日(金)に劇場公開!

この度、主人公で大好きな宇宙にひたむきに思いを馳せる、ひとりぼっちの少年「エリオ」役の日本版声優に川原瑛都、気弱で心優しい孤独なエイリアンの少年「グロードン」役の日本版声優に佐藤大空(さとうたすく)が決定!

可愛らしさ満点の2人がアフレコする様子を映した映像も併せて解禁となりました。

主人公の「エリオ」は、何光年も離れた星へ行ける日を夢見る、好きなことに真っすぐなひとりぼっちの少年。

いつも大好きな宇宙に思いを馳せているが、誰にも自分の思いを理解してもらえず、寂しい気持ちを抱えている。

この広い世界に輝く星々のどこかに、きっと“本当の居場所”があると信じて、星空を毎晩のように見上げているが、ある日彼の切ない思いが届き、様々な星の代表が集う夢のような星々の世界、“コミュニバース”に招かれることになる―。

そんな「エリオ」役を演じるのは、日本を席巻した大ヒットドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』や連続テレビ小説『とと姉ちゃん』、『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』、『ミステリと言う勿れ』など数々の大ヒットドラマに出演し、ドラマ『コタローは1人暮らし』のさとうコタロー役などで人気を博す子役の川原瑛都。

僕はエリオと一緒で宇宙好きなんです。エリオは優しいし勇敢だしとても良い子なので、エリオ役に選ばれてすごく嬉しかったです。家族は僕と同じでディズニーやピクサーの作品が好きなのでとても喜んでくれました!

またアフレコ収録について

映像が綺麗ですし、キャラクターの表情も豊かなので、このシーンはどういう感情を入れようかなど考えるのがやりやすかったです。他のキャラクターたちもすごい生き生きしているので、アフレコしてすごく楽しかったです!

と語りました。

「エリオ」が星々の世界で出会い絆を深めていく「グロードン」役の佐藤大空に初めて対面し、

アフレコしてた時からグロードンってどんな子かなと楽しみにしていたので、実際に大空くんに会って声を聞いたりお話したりしてグロードン役にぴったりだなと思いました

と、まるで「エリオ」と「グロードン」のようにすぐに仲良くなったことを明かしました。

孤独な少年「エリオ」がコミュニバースで出会い親友になる「グロードン」は、心優しいひとりぼっちのエイリアンの少年。逞しく強い父や周囲と違う気弱さに悩んでおり、「エリオ」と出会うまでは外の世界に出たことがなく、目にするものすべてが新鮮で無邪気に喜ぶ姿が可愛い少年です。

「グロードン」役を演じるのは、ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』や『PICU 小児集中治療室』などに出演し、柳楽優弥主演の大ヒットドラマ『ライオンの隠れ家』でライオン役を見事に演じ一躍注目を集めた人気子役の佐藤大空。

嬉しかったです!ママはディズニーが好きでママの夢が叶いました。パパもにいに(兄の佐藤遙灯)も喜んでました

と、ディズニーが大好きな家族全員で喜んだことを告白。

アフレコ収録について

楽しかったです。声の調整が難しかったです

と少々苦戦した様子でした。

『リメンバー・ミー』ではカラフルな“死者の国”、『インサイド・ヘッド』ではユニークな“感情たちの世界”を舞台に描き、世界中を感動の渦に包んできたディズニー&ピクサー。

どこにも馴染めず「ここじゃないどこかに、僕の居場所がきっとある」と信じているひとりぼっちの「エリオ」は、広い世界のどこかにきっとある本当の居場所を求めて、いつか何光年も離れた星に行く日を夢見ています。

ある日願いが叶い、様々な星の代表が集う場所「コミュニバース」に招かれることに。

そこで、「ずっと友達が欲しかったんだ」という孤独なエイリアンの少年「グロードン」と出会います。

「そのままの君が好きだよ」と言う「グロードン」と心を通わせる「エリオ」でしたが、二人の絆を引き裂く脅威が迫ります。

「エリオ」が美しい星々の世界で見つける大切なものとは?

そして、孤独な二人の出会いが生む、やさしい奇跡とは―?

