¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡Ê³Æ®¤ß¤»¤ë2¿Í¤Îµß±ç¿Ø¡¡º£¸å´üÂÔ¤¹¤ëÅê¼ê¤Ï¡©
µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹2¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï8²ó¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡¢9²ó¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ÎÅ´ÊÉ¥ê¥ì¡¼¤ò¸Ø¤ëµð¿ÍÅê¼ê¿Ø¡£¤½¤Î2¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê³Æ®¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤ÈÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿25ºÐ¤ÎÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à3°Ì¥¿¥¤¤Î17»î¹ç¤Ç0¾¡1ÇÔ¡¢10¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.00¤òµÏ¿¡£ÆÀ°Õ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤â¤À¤á¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉð´ï¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢140¸åÈ¾¡Á150¥¥í¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Â¾¤ÎÅê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È°ã¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÑ²½ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤È±ó¤¯¸«¤¨¤ë¡£Èó¾ï¤Ë½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤âÍî¤Á¤ë¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤êº¸ÂÐºö¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£µ¨¤¬¥×¥í10Ç¯ÌÜ31ºÐ¤ÎÃæÀîÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅÄÃæÅê¼ê¤ÈÊÂ¤Ó¥Á¡¼¥à3°Ì¥¿¥¤¤Î17»î¹ç¤Ç1¾¡¡¢10¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.15¤ÎÀ®ÀÓ¡£¡È¿·µå¡É¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁà¤êºòµ¨¤Ï15»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨8.76¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´Éü³è¡£
¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤Ë½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤«¤é¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èº£µ¨ÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥ÉÅê¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤Ï¡¢¸½ºß¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°Ãæ¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇµîÇ¯¤Èº£Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·³¤Ç¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç7²ó¤È¤«Ç¤¤»¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð6²ó¤Ë(ÃæÀî)â«ÂÀ¤ä(ÅÄÃæ)±ÍÅÍ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÃæ·Ñ¤®¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤ÈÀèÈ¯¤¬Ä¹¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¬5²ó¡¢6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤ì¤Ð¡¦¡¦¡¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤Ïº¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃæ·Ñ¤®¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åêµå´Ö³Ö¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£(5·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎCSÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¡ØÄ¶¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ù¤òºÆ¹½À®)