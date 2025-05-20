¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
¤ª¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤¹¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡Èº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤òÉáÃÊºî¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢E¡¦¥ì¥·¥Ô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂçÀä»¿¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥ÔTOP10¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ò³ð¤¨¤ë¿À¥ì¥·¥Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.1¡Û¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¥¿¥ë¥È
¤³¤ì¤¾²¦Æ»¡ª ¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¡Ê¥Á¡¼¥ºÀ¸ÃÏ¡Ë¤ÏºàÎÁ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤ë¤À¤±¡£°ìÈÕ¡Á1ÆüÎä¤ä¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.2¡ÛÆ¦Éå¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¥Á¡¼¥ºÀ¸ÃÏ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÆ¦Éå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡ª Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥à¤ä¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¢¤¤ÊÊ´¤ò¤«¤±¤ÆÌ£¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.3¡Û¤¤¤Á¤´¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤µ¤Ã¤Ñ¤êÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¥¤¥Á¥´¤Î»ÀÌ£¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÂ·¤¦¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.4¡Û¿æÈÓ´ï¤Ç¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª ¤ª¤¤¤·¤¤¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¡Á¤Ã¤ÈÉº¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ³ø¤ËºÕ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤òÉß¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.5¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¥ª¡¼¥Ö¥ó¡õ·¿¤¤¤é¤º¤Çµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»î¤¹²ÁÃÍ¥¢¥ê¡ª ²ÐÎÏ¤Ï¼å²Ð¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥ì¡¼¥º¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬Áý¤·¤ÆÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.6¡ÛÅòÀù¾Æ¤¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
ÅòÀù¾Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¡£É½ÌÌ¤Î¾Æ¤ÌÜ¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¥¹¥Ã¤È¸ýÍÏ¤±¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤ÏÈé¤´¤È»È¤¤¡¢¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥Ã¥È¤Çºî¤ì¤Ð¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.7¡ÛËõÃã¤ÎNY¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤Û¤í¶ì¤¤ËõÃã¤È¥Á¡¼¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£À¸ÃÏ¤Ï¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ýÍÏ¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»¤¤¤á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.8¡Û¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÈþÌ£¡ª ¤½¤ÎÈëÌ©¤ÏÀ¸ÃÏ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈË¢Î©¤Æ¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤â»È¤¦¤¿¤á¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ´Å¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.9¡Û´ÊÃ±¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
»ÔÈÎ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ÇÅÚÂæ¤òºî¤ê¡¢º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¡ª ¥±¡¼¥ÉôÊ¬¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤È¥¯¥Ã¥¡¼ÉôÊ¬¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç´ÊÃ±¡õËÜ³ÊÅª¤Ëºî¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.10¡Û¤Õ¤ï¤Õ¤ïÆ¦Éå¤Î¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò»È¤¤¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¡¦±ÉÍÜËþÅÀ¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¼Â¸½¡£¥á¥ì¥ó¥²¤â¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¡¢ÅòÀù¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÍÏ¤±¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÅ¹¤ä¤ª¼è¤ê´ó¤»¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤·¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡£¤ªÅ¹¤ÇÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤·¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ÁáÂ®ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Àî¸¶¤¢¤ä¤«)
´ðËÜÅª¤Ë¡Èº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤òÉáÃÊºî¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢E¡¦¥ì¥·¥Ô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂçÀä»¿¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥ÔTOP10¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ò³ð¤¨¤ë¿À¥ì¥·¥Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤¾²¦Æ»¡ª ¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¡Ê¥Á¡¼¥ºÀ¸ÃÏ¡Ë¤ÏºàÎÁ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤ë¤À¤±¡£°ìÈÕ¡Á1ÆüÎä¤ä¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¡ª¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¥¿¥ë¥È
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÄ¾·Â15cm¥¿¥ë¥È·¿ 1ÂæÊ¬¡Ë
<¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ>
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼ 75g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü 45g
±ö ¾¯¡¹
Íñ 1/2¸Ä
ÇöÎÏÊ´ 125g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë 17g
<¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ>
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º 200g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü 60g
Íñ 2¸Ä
À¸¥¯¥ê¡¼¥à 150ml
¥ì¥â¥ó½Á 1/2¸ÄÊ¬
ÇöÎÏÊ´ 25g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¡ã¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¤ÎÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï¼¼²¹¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¡¢ÇöÎÏÊ´¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢¡ã¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¡ä¤ÎÇöÎÏÊ´¤Ï¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¡ã¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¤òºî¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ËÎý¤ê¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤È±ö¤ò²Ã¤¨¤ÆÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£
2¡¢Íñ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢Ê´Îà¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ê¤ÇÎý¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¡¢¾¯¤·¤½¤Ü¤í¾õ¤Ë»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç1»þ´ÖÄøµÙ¤Þ¤»¤ë¡£
3¡¢µÙ¤Þ¤»¤¿À¸ÃÏ¤òÊ¬ÎÌ³°¤ÎÂÇ¤ÁÊ´(¶¯ÎÏÊ´)¤ò¤·¤¿Âæ¤Ç¸ü¤µ2¡Á3mm¤Ë¤Î¤Ð¤·¡¢¥¿¥ë¥È·¿¤ËÉß¤¹þ¤ß¡¢Í¾Ê¬¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£
ÂÇ¤ÁÊ´¤Î¶¯ÎÏÊ´¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇöÎÏÊ´¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
4¡¢À¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¡¢¥¿¥ë¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤Î¤»¤Æ180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç15Ê¬¾Æ¤¡¢¥¿¥ë¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤ò³°¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë10Ê¬¾Æ¤¯¡£
¥¿¥ë¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¤ªÊÆ¤ä´¥Æ¦¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5¡¢¡ã¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¡ä¤òºî¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ÆÅòÀù¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎý¤êº®¤¼¤¿¤é¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
6¡¢ÍÏ¤¤Û¤°¤·¤¿Íñ¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¡¢ÇöÎÏÊ´¤â²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
7¡¢(4)¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¡¢180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç40¡Á45Ê¬¾Æ¤¯¡£
8¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¡¢·¿¤«¤é³°¤·¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÄ¾·Â15cm¥¿¥ë¥È·¿ 1ÂæÊ¬¡Ë
<¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ>
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼ 75g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü 45g
±ö ¾¯¡¹
Íñ 1/2¸Ä
ÇöÎÏÊ´ 125g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë 17g
<¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ>
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º 200g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü 60g
Íñ 2¸Ä
À¸¥¯¥ê¡¼¥à 150ml
¥ì¥â¥ó½Á 1/2¸ÄÊ¬
ÇöÎÏÊ´ 25g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¡ã¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¤ÎÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï¼¼²¹¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¡¢ÇöÎÏÊ´¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢¡ã¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¡ä¤ÎÇöÎÏÊ´¤Ï¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¡ã¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¤òºî¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ËÎý¤ê¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤È±ö¤ò²Ã¤¨¤ÆÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£
2¡¢Íñ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢Ê´Îà¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ê¤ÇÎý¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¡¢¾¯¤·¤½¤Ü¤í¾õ¤Ë»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç1»þ´ÖÄøµÙ¤Þ¤»¤ë¡£
3¡¢µÙ¤Þ¤»¤¿À¸ÃÏ¤òÊ¬ÎÌ³°¤ÎÂÇ¤ÁÊ´(¶¯ÎÏÊ´)¤ò¤·¤¿Âæ¤Ç¸ü¤µ2¡Á3mm¤Ë¤Î¤Ð¤·¡¢¥¿¥ë¥È·¿¤ËÉß¤¹þ¤ß¡¢Í¾Ê¬¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£
ÂÇ¤ÁÊ´¤Î¶¯ÎÏÊ´¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇöÎÏÊ´¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
4¡¢À¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¡¢¥¿¥ë¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤Î¤»¤Æ180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç15Ê¬¾Æ¤¡¢¥¿¥ë¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤ò³°¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë10Ê¬¾Æ¤¯¡£
¥¿¥ë¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¤ªÊÆ¤ä´¥Æ¦¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5¡¢¡ã¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¡ä¤òºî¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ÆÅòÀù¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎý¤êº®¤¼¤¿¤é¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
6¡¢ÍÏ¤¤Û¤°¤·¤¿Íñ¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¡¢ÇöÎÏÊ´¤â²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
7¡¢(4)¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¡¢180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç40¡Á45Ê¬¾Æ¤¯¡£
8¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¡¢·¿¤«¤é³°¤·¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.2¡ÛÆ¦Éå¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¥Á¡¼¥ºÀ¸ÃÏ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÆ¦Éå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡ª Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥à¤ä¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¢¤¤ÊÊ´¤ò¤«¤±¤ÆÌ£¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.3¡Û¤¤¤Á¤´¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤µ¤Ã¤Ñ¤êÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¥¤¥Á¥´¤Î»ÀÌ£¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÂ·¤¦¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.4¡Û¿æÈÓ´ï¤Ç¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª ¤ª¤¤¤·¤¤¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¡Á¤Ã¤ÈÉº¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ³ø¤ËºÕ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤òÉß¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.5¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¥ª¡¼¥Ö¥ó¡õ·¿¤¤¤é¤º¤Çµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»î¤¹²ÁÃÍ¥¢¥ê¡ª ²ÐÎÏ¤Ï¼å²Ð¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥ì¡¼¥º¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬Áý¤·¤ÆÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.6¡ÛÅòÀù¾Æ¤¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
ÅòÀù¾Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¡£É½ÌÌ¤Î¾Æ¤ÌÜ¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¥¹¥Ã¤È¸ýÍÏ¤±¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤ÏÈé¤´¤È»È¤¤¡¢¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥Ã¥È¤Çºî¤ì¤Ð¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.7¡ÛËõÃã¤ÎNY¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤Û¤í¶ì¤¤ËõÃã¤È¥Á¡¼¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£À¸ÃÏ¤Ï¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ýÍÏ¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»¤¤¤á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.8¡Û¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÈþÌ£¡ª ¤½¤ÎÈëÌ©¤ÏÀ¸ÃÏ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈË¢Î©¤Æ¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤â»È¤¦¤¿¤á¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ´Å¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.9¡Û´ÊÃ±¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
»ÔÈÎ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ÇÅÚÂæ¤òºî¤ê¡¢º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¡ª ¥±¡¼¥ÉôÊ¬¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤È¥¯¥Ã¥¡¼ÉôÊ¬¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç´ÊÃ±¡õËÜ³ÊÅª¤Ëºî¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤NO.10¡Û¤Õ¤ï¤Õ¤ïÆ¦Éå¤Î¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò»È¤¤¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¡¦±ÉÍÜËþÅÀ¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¼Â¸½¡£¥á¥ì¥ó¥²¤â¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¡¢ÅòÀù¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÍÏ¤±¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÅ¹¤ä¤ª¼è¤ê´ó¤»¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤·¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡£¤ªÅ¹¤ÇÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤·¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ÁáÂ®ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Àî¸¶¤¢¤ä¤«)