Aile The Shotaが、約2年ぶりの開催となるオーガナイズドイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」を5月16日(金)にZepp Shinjukuにて開催した。本イベントにはAile The Shotaと親交が深いアーティストのidom、dawgss、eillが出演、各アーティストのステージだけでなくAile The Shotaのイベントだからこそのコラボも見所の一つとなった。

dawgssとはアルバム『REAL POP』に収録された「愛のプラネット」とdawgssの楽曲「ランデヴー」を、eillとはGANMIの楽曲で二人とも客演として参加した「AGE」を、そしてアンコールではこのイベントのために作られた「愛のプラネット Remix feat. idom, eill, dawgss」を披露。対バン形式のイベントでは、それぞれのアーティストのパフォーマンスが終わるとステージ転換で流れが途切れるが、今回のイベントではハウスバンドが全楽曲を演奏しているため、最初から最後までシームレスに繋がり、1つのショーとして全てのファンも満足のライブとなっていた。なお、今回オーガナイザーを務めたAile The Shotaは、初となるファンクラブイベント「Room ATS - Aile The Shota Fanclub event -」を8月に開催予定。セットリスト1. so so good / Aile The Shota2. DEEP / Aile The Shota3. 愛のプラネット feat. dawgss / Aile The Shota4. Tenderness / dawgss5. DREAMIN / dawgss6. MAJIC / dawgss7. 祈り / dawgss8. ランデヴー feat. Aile The Shota / dawgss9. ミニマリスト / idom10. Knock Knock / idom11. EDEN / idom12. 帰り路 / idom13. あなたを愛するように / idom14. Baby. U / idom-BAND SESSION-15. プレロマンス / eill16. 踊らせないで / eill17. 25 / eill18. WE ARE / eill19. ここで息をして / eill20. フィナーレ。 / eill21. Memoria / Aile The Shota22. さよならシティライト / Aile The Shota23. AURORA TOKIO / Aile The Shota24. gomenne / Aile The Shota25. SAKURA / Aile The ShotaEC1. AGE feat. eill / Aile The ShotaEC2. 愛のプラネット Remix feat. idom, eill, dawgss<イベント情報>Aile The Shota初となるfanclub event「Room ATS - Aile The Shota Fanclub event -」2025年8月2日(土)代官山UNITOPEN 14:30 / START 15:00OPEN 18:00 / START 18:302025年8月31日(日)梅田Shangri-LaOPEN 14:30 / START 15:00OPEN 18:00 / START 18:30チケット種別・料金スタンディング:\6000(税込)※お一人様1申込みにつき2枚まで(同行者は非会員でも購入可)※小学生以上有料、未就学児入場不可◆Aile The Shota fanclub チケット先行受付期間◆2025年5月16日(金)20:00〜6月1日(日)23:59お申し込みはこちらhttps://bmsg.shop/pages/%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E6%A1%88%E5%86%85-aile-the-shota-fanclub%E5%85%88%E8%A1%8C-202508問い合わせ:WONDER LIVE Inc.https://forms.gle/UctoWPE35idU8jEw9HP:https://ailetheshota.tokyo/