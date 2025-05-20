¥É·³Êü½Ð¤«¤é10¤«·î¡Ä25ºÐÆâÌî¼ê¤Ë½é¤Î¡È±É´§¡É¡¢¶Ã°Û¤Î½µ´ÖÂÇÎ¨.417¡õ4HR
¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ë¥¬¥¹¤¬½µ´ÖÂÇÎ¨.417¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤Ç½µ´ÖMVP½é¼õ¾Þ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMVP¡Ë¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¢¡¦¥ÊÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î½µ´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹ÆâÌî¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤Î¥Ð¥ë¥¬¥¹¤Ï24ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.417¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£½µ6»î¹ç¤Î¤¦¤Á4»î¹ç¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤ËÊÂ¤Ö4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð¤«¤éË´Ì¿¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.239¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢7·îËö¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î»°³Ñ¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å¤Ï42»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.104¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼ç¤Ë»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£44»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.245¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¡¢OPS.749¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Êü½Ð¤«¤é10¤«·î¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤¬µ±¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë