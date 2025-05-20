JRÅì³¤¤¬6·îËö¤Ë°úÂà¤¹¤ë 311·Ï¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿°úÂà´ë²è¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦311·Ï¡Ù¤ò¼Â»Ü¡ª ÇÑ¼Ö²óÁ÷¥Ä¥¢¡¼¤â¡ª
JRÅì³¤¤«¤é¡¢2025Ç¯6·îËö¤Ë°úÂà¤¹¤ë311·Ï¤Î´ë²è¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦311·Ï¡Ù¤Î¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢5·î30Æü(¶â)°Ê¹ß½àÈ÷½ÐÍè¼¡Âè¤Î³«»Ï¤Ç¡¢6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
311·Ï¤ÏÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤Î²÷Â®ÍÑ¤È¤·¤Æ1989Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±¼Ò¤ÎºßÍèÀþÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆºÇ¹âÂ®ÅÙ»þÂ®120Ò¤ò¼Â¸½¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÌ¾¸Å²°ÃÏ¶è¤ÎÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£311·Ï¤Ï2025Ç¯6·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°úÂà¤Þ¤Ç¤Î²ÖÆ»¤ò¾þ¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÊÔÀ®¤òÆÃÊÌÁõ¾þ
311·Ï¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿Áõ¾þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç³À±¿Í¢¶è¤Î¼Ò°÷¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿1989Ç¯ÅÐ¾ìÅö»þ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÂÓ¤ËÇò»ú¤ÎJR¥Þ¡¼¥¯¤òÀèÆ¬¤ÈºÇ¸åÉô¤Î¹æ¼ÖÂ¦ÌÌ¤ËÉü¹ï¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾¤ÏºÇ¸å¤ËÇÑ¼Ö¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Î¡ÖG1ÊÔÀ®¡×¡ÖG11ÊÔÀ®¡×¡£
¼ÖÆâ¤Ï°Ë¿á»³¤ÎÏ¼¡¦Àã¤äºù¤Ê¤É»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ¾¸Å²°±ØÅù¤ÎÁö¹Ô¼Ì¿¿¤Ë¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë311·Ï¤«¤éÍøÍÑ¼Ô¤ä¸å·Ñ¼ÖÎ¾¤Î315·ÏÅù¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ë·Á¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç½Ð¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯5·î30Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ç½àÈ÷½ÐÍè¼¡Âè¤Ë¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¡¢6·î30Æü(·î)¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê±¿¹Ô³«»ÏÆü¤Ï¼ÖÎ¾±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤³¤Î¤Û¤«¡¢311·Ï¤Ç½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ÎºÇ¸å¤Î±¿¹Ô¡ª¡ªÇÑ¼Ö²óÁ÷¥Ä¥¢¡¼
¼ÖÎ¾²òÂÎ¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î²óÁ÷¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÇÑ¼Ö²óÁ÷¡×¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é311·Ï8Î¾ÊÔÀ®¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç³À¼ÖÎ¾¶è¤ØÆþ¶è¡£¼ÖÎ¾¶èÆâ¤Ç¼ÖÆâ¤«¤é¼ÖÎ¾Àö¾ôÁõÃÖ¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾Àö¾ô¤ä¡¢¼ÖÎ¾¶è¼Ò°÷¤Î°ÆÆâÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâÅº¾è¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÁö¹Ô¤·¤Ê¤¤°ðÂô²ßÊªÀþÅù¤òÁö¹Ô¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¾èÌ³°÷¤Ë¤è¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤äÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÆâÊüÁ÷¤â¼Â»Ü¡£
ÅÓÃæ¡¢¤«¤Ä¤Æ±¿¹Ô¤·¤¿¡Ö¥«¡¼¥È¥ì¥¤¥óÌ¾¸Å²°¡×¤ÎÈ¯ÃåÈÖÀþ¤Ç¡¢Ç®ÅÄ±Ø²¼¤ê3ÈÖÀþ¡Ê¸½ºß¤ÏÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤ËÄä¼Ö¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¼Ò°÷¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿311·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅÅ¼Ö¥«¡¼¥É¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Î½ÐÈ¯Æü¡Ï2025Ç¯7·î12Æü(ÅÚ)
¹ÔÄø¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¡Ê10:15º¢È¯¡Ë¢ÍÂç³À¼ÖÎ¾¶è¡Ê11:30º¢¡Á12:45º¢¡Ë¢ÍÇÑ¼Ö¼ÖÎ¾Î±ÃÖ¾ì½ê¡Ê17:15º¢¡Á18:40º¢¡Ë¢ÍÉÍ¾¾±Ø¡Ê18:50º¢Ãå¡Ë¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï¡¢311·Ï8Î¾ÊÔÀ®¡ÊG1ÊÔÀ®¡ÜG11ÊÔÀ®¡ËÀìÍÑÃÄÂÎÎó¼Ö¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈÎÇä¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢£Ø¤Î¸ø¼°¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÅ´Æ»Éô¡×¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²èÁü¡§JRÅì³¤¡Ë
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë