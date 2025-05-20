Ž¢Ì©ÃåÆ°²è¤ÇÏÃÂêŽ£Ï·ÊÞ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ÇÍÙ¤ëÈà½÷¤ÎÉô²°
ÂçÄÍ¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤ÏYouTubeÆ°²è¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¡ÖÃ«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤À¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë½»¤à¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸¤Êý¤¬¿§Ç»¤¯É½¤ì¤ë¡£ËÜÏ¢ºÜ¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤ÏÉô²°¤òÄÌ¤¸¤Æ½»¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÃµ¤ë¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢10.8Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤¬¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÃ«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡¢ÂçÄÍ¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÌ¾Ìç¡¢¥ï¥¬¥Î¥ïµÇ°¥í¥·¥¢¥Ð¥ì¥¨¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ï2Ç¯´Ö¥í¥·¥¢¤Ç¥×¥í¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤·¤«¤·¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦ÅªÎ®¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ°ì»þµ¢¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î±Æ¶Á¤ÇºÆÅÏ¹Ò¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ë´ØÀ¾¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯½Õ¤ËÅìµþ¤ÎÃ«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£2025Ç¯5·î¤Î¸ø±é¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¿¹¤Î½÷²¦¡×¤òÍÙ¤ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤À¡£
¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡ÈÈþ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡É¤ÎÉô²°
ÂçÄÍ¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¡£Ìó25Ö¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶õ´Ö¤À¡£
Éô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈºÇ½é¤ËÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤Î¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤À¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢ÂçÄÍ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£ÁëÊÕ¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥¹¥á¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ãª¤Ë¤ÏÃúÇ«¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¿¤Á¡£¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õ´Ö¤À¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ë¡£»ëÀþ¤ò¾¯¤·¤º¤é¤»¤Ð¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²Ö¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Ä¡¼¥ë¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£¤³¤ÎÉô²°¤Ï¡¢¡ÈÈþ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤¬¡¢Æü¡¹¡¢¼«¤é¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ÂçÄÍ ¥¢¥ê¥¹¡¿¥ï¥¬¥Î¥ïµÇ°¥í¥·¥¢¥Ð¥ì¥¨¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ¥í¥·¥¢½£Î©¥Ð¥ì¥¨¥·¥¢¥¿¡¼¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¡ÊRussian State Ballet Theater Gordeev¡Ë¤Ë½êÂ°¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òÀÚ¤Ã³Ý¤±¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·2023Ç¯4·î¤è¤êÃ«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ÏÌ©ÃåÆ°²è¤ÇÏÃÂê¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¡Ö²È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Çµï¤ë¤³¤È¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ä¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£³°¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äÉñÂæ¡¢¹Ö»Õ¶È¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤ÉË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÄÍ¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡¡°Ê²¼¤ÎÈ¯¸À¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¥È¥¥¥·¥å¡¼¥º¤Ï1Â1Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤¬¡¢¥×¥í¤Ï1¥«·î¤Û¤É¤ÇÍú¤¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ð¥ì¥¨¤Ï»ý¤Á¤â¤Î¤Ë¤âÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
ÂçÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡¢¥µ¥é¥ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÏª½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢YouTube¤ÎÆ°²è¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡Ø³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÏ·ÊÞ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿¤é¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉô²°¤ä¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¥·¥§¥¢¤¹¤ëÂçÄÍ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢ÉáÃÊ¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤ÎÆâÌÌ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥Ð¥ì¥¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¥¨¨¡¨¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦
Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ÎYouTubeÆ°²è¤ÇÆÃ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Î¥ë¥Þ¤äÃÄÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤ª¶â¡É¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ì¥¨¤È¤¤¤¦Í¥²í¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤¬¼Â¤ÏÀ¸³è¤Ë½¼Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ë¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÄÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÂçÄÍ¤µ¤ó¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÄÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¼êÇä¤ê¤Î¥Î¥ë¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²Ö¤Ï¡¢ËèÆü¼êÆþ¤ì¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¾þ¤ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
ÂÐ¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤Ï¹ñ¤¬¼é¤ë¤Ù¤Ê¸²½¡×¤À¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤«¤éÊä½õ¶â¤â¤¢¤ê¡¢¸ÇÄêµë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£Èà½÷¤¬³Ø¤Ó¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¥¨»ö¾ð¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ËÆþ¤ì¤ÐÄ«¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È»Å»ö¡É¤È¤·¤ÆµëÎÁ¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½»¤Þ¤¤¤â»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤ò¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ï¶¦ÍÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¤¯¤ÆÀßÈ÷¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÔÊØ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¿©Èñ¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇWi-FiÂå¤ò³ä¤Ã¤ÆÊ§¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥í¥·¥¢¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤ÏÀ¸³è¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥×¥í¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÍÙ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×µá¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ìë¤Ï¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÍ¼¿©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Ü¥ë¥·¥Á¤ä¥Ú¥ê¥á¥Ë¡Ê¥¹¡¼¥×ñ»Ò¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¥·¥¢¿Í¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
½µËö¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÌÁñ¤ËÉÑÈË¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥À¡¼¥Á¥ã¤È¤¤¤¦ÇÀ±àÉÕ¤ÊÌÁñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êºî¤ê¤ÎÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËËÜÅö¤ÎÂ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¼êÎÁÍý¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¤â»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ë¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼«¿æÇÉ¡£·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Ê¤¤¸¼ÊÆ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¤½¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤ä¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ä¡×¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃæÃÇ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀïÁè¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÍ§¿Í¤â¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¸µ¤«¤é´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤â»ä¤ò¾·¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬ÀïÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Å¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¥í¥·¥¢¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²È¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ÎÄêÈÖ¡£¤ªÉ÷Ï¤¤â¹¥¤¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¥í¥·¥¢¤ÇÃÛ¤¤¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¿¼¤µ¡¢Ê¸²½¤Ø¤Î¶¦´¶¤Î¶¯¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÂçÄÍ¤µ¤ó¤Î¿´¤â¤Þ¤¿¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤Î¤¿¤á
¥Ð¥ì¥¨¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥×¥í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ýÆþ¤Î¤¿¤á¤ËÊ£¿ô¤Î»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÄÍ¤µ¤ó¤â¸½ºß¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼«ºî¡£¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ç¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤â¡¢º£¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÅÁ¤ï¤ë¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡£
¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¥ó¥Ð¥ì¥¨¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¸·¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÏ¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Î¤¹¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤¿¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼êºî¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤â¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤Ï½¬¤¤»ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ö»Õ¤Î¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¡£ÂçÄÍ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢YouTube¤ÇÌ¾Á°¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤Î°¦¹¥²È¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹â³Û¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤¬Æ°²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½¬´·¤¬º¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢YouTube¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¥Ð¥ì¥¨°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÆ°²è¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ò¸«¤ÆÉñÂæ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡×
Îã¤¨¥í¥·¥¢¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤â¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¡£¥Ð¥ì¥¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡£ÂçÄÍ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·è°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç°é¤Æ¤ë¤â¤Î
¡ÖÆüËÜ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥Ð¥ì¥¨¤Ï¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Ï¡¢·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¡¢ÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¥¨¡£ÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¡¢¡ÈÍÙ¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤òµöÍÆ¤¹¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÈþ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÉñÂæ¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÂçÄÍ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢µÒ±é¤Î¥í¥·¥¢¿Í¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤ä¤êÊý¤òÇ®¿´¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤ê¡¢ÉñÂæ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢Èà½÷¤Î¿´¤Î°ìÉô¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤È¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ë¤·¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÂçÄÍ¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£26ºÐ¤Ë¤·¤ÆÇÈÍð¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¤¿º£¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤¤Ã¤È¥Ð¥ì¥¨¤Ë¤â¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¡£¿·¤¿¤Ê»Ñ¤Ç±©¤Ð¤¿¤¯Èà½÷¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¼«Ê¬¤ò°é¤ó¤À¥í¥·¥¢¤ÎÊ¸²½¤«¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤Î½»¤à´ØÀ¾¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤¿Åìµþ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¥Ð¥ì¥¨¤È¸þ¤¹ç¤¦Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ÏÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢±©¤Ð¤¿¤¯½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡ÈËú¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ÂçÄÍ¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Éô²°
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¥¤¤Ç¥³¥¹¥á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¼«ºî¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤â¼«¤é¼êÉÁ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Áµ¡´ï¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÏÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò°¦ÍÑ¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¡ÊËªÃ« ÃÒ»Ò ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¡ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óAsuamu¼çºË¡Ë