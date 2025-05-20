º£Æü20Æü¡¡´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï30¡î°Ê¾åÂ³½Ð¡¡ÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¡¡ËÌÆüËÜ¤ä±âÈþ¤ÏÍë±«Ãí°Õ
º£Æü20Æü¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÏÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°»Ô¤Ï31¡î¤Èº£Ç¯½é¤á¤Æ¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤äÃáÉã»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï34¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿¿²ÆÆüÂ³½Ð¡¡ÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤â
º£Æü20Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£ËÌÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°»Ô¤Ï31¡î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ï30¡î¤Èº£Ç¯½é¤á¤Æ¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¿²ÆÆüÃÏÅÀ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¢¥á¥À¥¹¤Î¤¦¤Á150ÃÏÅÀ°Ê¾å¤Èº£Ç¯ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ØÅì¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤äÃáÉã»Ô¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï34¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¾ðÊó¡¡Åìµþ¤äÊ¡²¬¤Ç¸·½Å·Ù²ü¡¡ÆáÇÆ¤Ï´í¸±¥ì¥Ù¥ë
Ç®Ãæ¾É¾ðÊó¤ò¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢Åìµþ¤äÊ¡²¬¤Ï¸·½Å·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¡¢Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¡¢¹Åç¡¢¼¯»ùÅç¤Ê¤É¤Ï·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¡¢ÆáÇÆ¤Ï´í¸±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê½ë¤µ¤ÇÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÂÎ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£½ë¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡¡±âÈþ¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«
°ìÊý¡¢º£Æü20Æü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤âÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä¶å½£¤â±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºòÆü19Æü¡¢Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿±âÈþ¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤Î´§¿å¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£