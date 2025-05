俳優の深田恭子がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ホリプロ65周年記念 深田恭子 Share New Fun!』が、5月31日に放送されることが決定した(後6:00)。同局では、1998年10月から2002年3月までレギュラー番組『深田恭子 IN MY ROOM』のパーソナリティーを担当しており、今回、23年ぶりにラジオパーソナリティーを務める。テーマは、「演劇&ミュージカル」。毎年夏の定番となったブロードウェイ・ミュージカル「ピーター・パン」をはじめ、「デスノート THE MUSICAL」などの日本発コンテンツのミュージカル化、「メリー・ポピンズ」などの海外大型ミュージカルの上演、そして世界中で大ヒット中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」のアジア初上演を実現するホリプロは、なぜ、長年にわたり様々なジャンルの舞台の企画制作・上演をしているのか。そこに込められた想いに迫るとともに、数々の作品の歴史をたどる。

深田のパートナーを務めるのは、ダンサーで俳優の大貫勇輔。テレビドラマ『ルパンの娘』で、深田演じる主人公の幼馴染を演じるなど、深田とも親交がある大貫は、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハリー・ポッター役を務め、ミュージカル「メリー・ポピンズ」でバート役を務めるなど、活躍している。また、ブロードウェイ・ミュージカル「ピーター・パン」で初代主演を務めた女優の榊原郁恵がスタジオゲストとして登場し、歴史や想いを語る。■深田恭子コメント全文ホリプロの65周年を記念したニッポン放送のラジオ特番で、メインパーソナリティを務めさせていただくことになり、とても光栄です。パーソナリティを担当するのは23年ぶりですので少し緊張していますが、楽しい番組をお届けできるように頑張ります!10年前にホリプロが制作するミュージカル「100万回生きたねこ」に主演させていただいたときの感動は今でも覚えています。他にもホリプロでは舞台やミュージカルはたくさん制作していて、素晴らしいラインナップばかりです。それらにも数多く出演されている大貫さんとともに、たくさんお話しできたらと思います。ぜひお聴きください!