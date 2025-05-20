¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¡×ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê´üÂÔ¤Î22ºÐMF¤¬Íèµ¨¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë»²Àï¤«¡ª º£µ¨¤Ï£¶ÆÀÅÀ£µ¥¢¥·¥¹¥È
¡¡ÆüËÜ´üÂÔ¤Î22ºÐ¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é»ÐËå¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥³¤Î¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ï¸ø¼°Àï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢£¶¥´¡¼¥ë¡¦£µ¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÝÍ¸µ¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£²Éô¡Ë¤Ø¤Î¹ß³Ê¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Íèµ¨¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTURKGUN¡Ù¤¬ÆüËÜ¿ÍMF¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤È¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó´Ö¤ÎÁª¼ê¤Î±ýÍè¤¬ºÆ¤Ó³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ï¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤³¤Î£²¿Í¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔÆþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë½Ó±Ñ¤¬¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é»ÐËå¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥³¤Î¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ï¸ø¼°Àï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢£¶¥´¡¼¥ë¡¦£µ¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÝÍ¸µ¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£²Éô¡Ë¤Ø¤Î¹ß³Ê¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Íèµ¨¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTURKGUN¡Ù¤¬ÆüËÜ¿ÍMF¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤È¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó´Ö¤ÎÁª¼ê¤Î±ýÍè¤¬ºÆ¤Ó³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ï¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤³¤Î£²¿Í¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔÆþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë½Ó±Ñ¤¬¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô