Ë¾ºÎ¶¡¡È¿·â£µÏ¢¾¡¡ªÀè¾ì½ê¶âÀ±ÇÛµë¡¦°ì»³ËÜ¤Ë´ÓÏ½¡¡µÙ¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ËÀã¿«²Ì¤¿¤·¤¿
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¡¦£¹ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡££²ÆüÏ¢Â³¤Î¶âÀ±ÇÛµë¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÆüÌÜ¤«¤éÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤Æ£µÏ¢¾¡¡£Ï¢ÇÔ»þ¤ÏÉÕ¤±¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èºà¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤â¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÆÊý¤Ë¡Ø¸ª¤ÎÎÏ¤â´é¤ÎÎÏ¤âÈ´¤¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¼«µÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹Í¾Íµ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹²¤Æ¤º½¸Ãæ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤ÏÆ±¤¸£¹ÆüÌÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢¿·²£¹Ë¤È¤·¤Æ£³£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÙ¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡£±Ô¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç°ì»³ËÜ¤Î¤â¤í¼ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¼ê·«¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Ç¤¤¤Ê¤·¡¢¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£±Ô¤¤´ã¸÷¤Ç¤Þ¤ï¤·¤ò¥Ð¥·¥Ð¥·¤È¤¿¤¿¤¯¡£¾ì½ê¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë»ý¤ÁÌ£¤Îµ¤Ç÷¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á°¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡Ê¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡Ë¤À¤«¤é¡×¤È°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£°ÆüÌÜ¤Ï²áµî£¸¾¡£µÇÔ¡ÊÉÔÀï¾¡¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¤¯¤»¼Ô¡¦±§ÎÉ¤È¤Î¼èÁÈ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¹Ë¤È¤ê¤òÁÀ¤¦Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï£²º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢ºÇ¾å°Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÈÁö¤òµö¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¡£°ìÆü°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ·ë²Ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤ÈË¾ºÎ¶¡£»ÙÅÙÉô²°¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤È¤¤Î²£¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¹¸å¤í»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¡£