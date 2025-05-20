[5.19 プレミアリーグ第37節](AMEXスタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 27 マッツ・ビーファー

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 11 シモン・アディングラ

MF 17 ヤンクバ・ミンテ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 39 カール・ラッシュワース

DF 3 イゴール

DF 5 ルイス・ダンク

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 22 三笘薫

MF 25 ディエゴ・ゴメス

MF 33 マット・オライリー

MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

FW 72 H. Howell

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー・ブラッドリー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 19 ハービー・エリオット

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります