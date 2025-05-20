ブライトンvsリバプール スタメン発表
[5.19 プレミアリーグ第37節](AMEXスタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 33 マット・オライリー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 72 H. Howell
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
アルネ・スロット
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 33 マット・オライリー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 72 H. Howell
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります