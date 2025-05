ビリー・アイリッシュが、ツアー『Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』の日本公演を8月16日、17日にさいたまスーパーアリーナにて開催する。

本ツアーは、最新アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』を携えて開催されているもの。本ツアーについて、ビリーは自ら「まさにその瞬間を楽しんでいるんです」「正直、全部が最高だよ」と語っているという。また、本公演は360度ステージ/フルセットでパフォーマンスが行われる。

本公演のチケットは、5月22日正午よりアーティスト先着先行とAmex先着先行、5月28日正午よりH.I.P.会員とLive Nation Japan Premium Club会員抽選先行、5月30日正午よりオフィシャル1次抽選先行が開始予定。一般発売は未定となっている。

本情報とあわせて、本人コメントと告知動画も公開された。さらに、ビリーは本ツアーにおいても環境保護を目的とする非営利団体 REVERBとの長年にわたるパートナーシップを継続中。これまでのサステナビリティへの取り組みの成功をもとに、本ツアーでは温室効果ガスの排出削減、使い捨てプラスチック廃棄物の削減、気候変動対策の支援、Support + Feed及びその他の非営利団体と連携した植物由来食品の普及を目的とした売店メニューの見直しに重点を置いているという。

(文=リアルサウンド編集部)