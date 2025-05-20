「御無礼(520)」の日記念！『むこうぶち』電子書籍1巻〜56巻まで1円セール開催
竹書房が刊行する雑誌「近代麻雀」(毎月1日発売)にて連載中のコミック『むこうぶち』(著：天獅子悦也)にて、作中の名台詞「御無礼(520)」となる5月20日(火)、主要電子書籍ストアにてバブル時代編全56巻分の24時間限定1円セール、57〜62巻まで50％OFFを実施する。
そして同日より、メッセージや質問・要望などを広く募集するアンケートも実施されているので、あわせてチェックしておきたい。
■電子書籍キャンペーン概要
キャンペーン期間：2025年5月20日(火)24時間限定
キャンペーン内容：1〜56巻まで各1円(税抜)＋57〜62巻まで各50％OFF
※実施期間や販売価格はストアによって異なる場合がある。
※対象作品の詳細については各ストア・サービスにて。
【参加書店名(順不同、敬称略)】
auブックパス
BOOK☆WALKER
DLsite comipo
DMM.com
dブック
ebookjapan
GooglePlayブックス
honto
Kindle
LINEマンガ
music.jp
Reader Store
U-NEXT
ギャラクシーコミック
コミックシーモア
ソク読み
ピッコマ
フジテレビオンデマンド
ブックライブ
ブッコミ
まんがセゾン
マンガボックス
まんが王国
楽天Kobo
紀伊國屋kinoppy
電子書店コミスト
など
そして同日より、メッセージや質問・要望などを広く募集するアンケートも実施されているので、あわせてチェックしておきたい。
キャンペーン期間：2025年5月20日(火)24時間限定
キャンペーン内容：1〜56巻まで各1円(税抜)＋57〜62巻まで各50％OFF
※実施期間や販売価格はストアによって異なる場合がある。
※対象作品の詳細については各ストア・サービスにて。
【参加書店名(順不同、敬称略)】
auブックパス
BOOK☆WALKER
DLsite comipo
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dブック
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など