¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡ÛÃæÂ¼¹¸Êþ¤¬¥¨¡¼¥¹µ¡¥²¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î£Ç¶¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡Á£Çµ¡¦£Ç¶Í¥½Ð¼Ô¥Ð¥È¥ë¡Á¡×¤¬£²£°Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ïº£Àá¤Ç»È¤¤Ç¼¤á¡£Ìó£±Ç¯´Ö¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁê¾ì¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²Ï¢ÂÐÎ¨£µ£°¡ó¡££¹Í¥½Ð£³£Ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¨¡¼¥¹£±£¹¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼¹¸Êþ¡Ê£³£³¡á¹áÀî¡Ë¤À¡£
¡¡ÆÃ·±¤Ç¤Ï¡Ö»î±¿Å¾¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ·±¤Ç¤ÏÂçº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤Èµ¡¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡£²ÀáÁ°¤Î½»Ç·¹¾£Çµ£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¤ò´Þ¤á¡¢º£Ç¯¤Ï£´Í¥½Ð¡£¥¨¡¼¥¹µ¡¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÌ£Êý¤Ë£ÖÀïÀþ¤ØÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£