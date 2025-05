今年1月に全米で公開され、大ヒットを記録したサイコスリラー『コンパニオン』がついに日本上陸。残念ながら劇場公開はされないようだが、デジタル販売・デジタルレンタルが5月28日(水)より開始、ブルーレイ+DVDが8月6日(水)に発売される。

人里離れた山小屋で静かな週末を過ごすはずだった3組のカップル。だが、その中のひとりが“人間”ではなかったと明かされた瞬間、空気は一変する。彼女は人間のために作られた従順なアンドロイドだったのだ。しかし、ある過去の記憶と感情に支配され、彼女のプログラムは暴走を始める。

主人公アイリスを演じるのは、『ブギーマン』『異端者の家』のソフィー・サッチャー。アイリスの彼氏ジョシュ役を「ザ・ボーイズ」『Mr.ノボカイン』のジャック・クエイドが演じる。その他のキャストはルーカス・ゲイジ、ミーガン・スリ、ハーヴィー・ギレン。

予告編はこちら。アンドロイドであるアイリスの、「人生で幸福な瞬間は2度。最初はジョシュに会った時、2度目は彼を殺した時」という大変そそられる独白から始まり、彼らと友人たちの週末が血なまぐさいものになっていく様を切り取っていく。

監督・脚本はドリュー・ハンコック。製作を『バーバリアン』のザック・クレガーが務める。

『コンパニオン』

デジタル販売・デジタルレンタル

2025年5月28日(水)開始

販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

ブルーレイ+DVD

2025年8月6日(水)発売 ※レンタルDVD同日リリース

<ブルーレイ映像特典>

●我感じる、故に我あり

●イーライとパトリックの愛

●AIによって起きるホラー

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2025 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.