楽天モバイル、楽天回線対応製品にゲーミングスマホ「ROG Phone 9」を追加！相互接続性試験完了で緊急地震速報などのすべての機能が利用可能
|エイスースの5G対応ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」が楽天回線対応製品に追加！
楽天モバイルが移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応する製品（以下、楽天回線対応製品）を更新して新たに5G対応ゲーミングスマートフォン（スマホ）「ROG Phone 9（型番：ASUSAI2501）」（ASUSTeK Computer製）を追加しています。
なお、ASUSTeK Computerの日本法人であるASUS JAPAN（以下、エイスース）では上位モデル「ROG Phone 9 Pro」（純正アクセサリーとのセットパッケージ「ROG Phone 9 Pro Edition」を含む）も販売しており、通信機能は共通となっているため、恐らくROG Phone 9 Proについても同様に楽天モバイルの相互接続性試験に適合しているものと思われます。
ROG Phone 9およびROG Phone 9 ProはASUSが展開するゲーミング向けROGブランドを冠したゲーミングスマホ「ROG Phone」の新機種で、昨年発売された前機種「ROG Phone 8 Pro」および「ROG Phone 8 Pro」に続いて日本向け聖遺品はおサイフケータイ（FeliCa）に対応しており、新たにチップセット（SoC）にQualcomm製のハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載してより高性能になっているほか、冷却性能も向上して高負荷なゲームも長時間に渡ってより安定してプレイできるようになっています。
またディスプレイのリフレッシュレートが最大185Hz（ゲーミング機能「Game Genie」利用時）に向上し、バッテリーも5800mAhに大容量化され、さらにリアカメラにはソニーのモバイル向けイメージセンサーブランド「LYTIA」の大型センサーを採用するなど、全体的に性能が強化されており、さらにROG Phoneシリーズ初のeSIMを採用しています。なお、ROG Phone 9 Proは日本ではauによる独占販売ですが、ROG Phone 9 Proの24GB RAM＋1TBストレージモデルに外付けクーラー「AeroActive Cooler X Pro」などが付属した「ROG Phone 9 Pro Edition」がASUS Shopなどにて数量限定で販売されています。
ROG Phone 9
ROG Phone 9 Pro
主な仕様は約6.78インチFHD+（1080×2400ドット）LTPO AMOLEDディスプレイやUSB Type-C端子×2（DisplayPort 1.4、OTG）、急速充電（最大65W）、ワイヤレス充電（最大15W）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSSなど）、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、3.5mmイヤホンマイク端子、デュアルステレオスピーカー、マイク×3、ハイレゾ音源、防水（IP5XおよびIP8X）、防塵（IPX6）、顔認証、画面内指紋認証など。カメラは以下の構成に。
＜フロントカメラ＞
・約3200万画素CMOS（1／3.2型、RGBW、1画素0.7μm、4in1）＋広角レンズ（F2.5、焦点距離25mm）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（Sony製「Lytia 700」、1／1.56型、1画素1.0μm、4in1、PDAF）＋広角レンズ（F1.9、焦点距離23.8mm、6P、Gimbal OIS）
・約1300万画素CMOS（1／3.0型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、画角120°、焦点距離12.7mm、光学0.5倍）
・約3200万画素CMOS（1／3.2型、1画素0.7μm、4in1、PDAF）＋望遠レンズ（F2.4、焦点距離23.8mm、光学3倍、デジタル30倍、OIS）
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りとなっており、5G NR方式はNSAだけでなくSAも利用でき、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つとeSIMでデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートし、楽天モバイルでもnanoSIMカードとeSIMともに利用できると案内されています。サイズは約163.8x77x8.9mm、質量は約227g。OSはAndroid 15 with ROG UIをプリインストール。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご確認ください。
・ASUS JAPAN、新ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」と「ROG Phone 9 Pro Edition」を3月28日に発売！予約受付中。価格は15万9800円から - S-MAX
・KDDI、新ゲーミングスマホ「ROG Phone 9 Pro」を日本で独占販売！メーカー版をau +1 collectionから3月28日に発売。価格は18万9800円 - S-MAX
・エイスースの新ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」を写真と動画で紹介！Snapdragon 8 Eliteや5800mAhなどでより高性能に【レビュー】 - S-MAX
5G NR (SA/NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66
3G W-CDMA: 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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2025-03-28
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2025-03-28
記事執筆：memn0ck
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