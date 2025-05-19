¤½¤ÎÄêÎã²ñµÄ¡¢ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¡Ö¥à¥À²ñµÄ¡×¤òÃ¦µÑ¤¹¤ë7¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó½Ñ¤òÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¤ËÊ¹¤¯
¡Ö¤Þ¤¿¤³¤Î²ñµÄ¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö·ë¶É²¿¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤Î¡Ö¥à¥À¤Ê²ñµÄ¡×¤¬¡¢Éô²¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤òÃ¥¤¤¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÃø¤·¤¯Äã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤òÃµµá¤¹¤ë¡¢°ÂºØÍ¦¼ù¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ÖËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¨¡¨¡¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹5¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¡×¤Ç¤Ï¡¢·Á³¼²½¤·¤¿²ñµÄ¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ÄêÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¡Ö2¤Ä¤ÎÎ®¤ì¡×¤Î¸«Ä¾¤·Êý¤È¡¢¡ÖÎ®¤ì¤Î¤¤¤¤¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê7¤Ä¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë10¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¤½¤ì¤Ï²ñµÄ¤Î¡ÖÎ®¤ì¡×¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡ÖÎ®¤ì¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1¤Ä¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡Ê¥ß¥¯¥í¤ÊÎ®¤ì¡Ë¡×¤È¡¢1½µ´Ö¡¦1¥«·î¡¦1Ç¯¤Ê¤É°ìÄê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ£¿ô¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Æ±»Î¤ÎÇÛÃÖ ¡Ê¥Þ¥¯¥í¤ÊÎ®¤ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö2¤Ä¤ÎÎ®¤ì¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÄêÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï1¤Ä¤Î²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ß¥¯¥í¤ÊÎ®¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1»þ´Ö¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÁÆ¬¤Ë¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤òÄó¼¨¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÀ®¤ê¹Ô¤Ç¤¤»¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñµÄ¤ÎÎ®¤ì¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥Á¥¬¥Á¤ËÏÈ¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê½ç½ø¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤µÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤Î¡ÖÂç¤Þ¤«¤Ê»þ´Ö³ä¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤À¤ì¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¤ò°ìÄê°Ê¾å¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÎµÄÏÀ¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁÀ¤¤¤òËÁÆ¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Î²ñµÄ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤êËÜÂê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¤¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½µ½é¤á¤ÎÄêÎã¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶á¶·Êó¹ð¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ê¤É¤òÁ´°÷¤Ë¤Ò¤È¸À¤º¤ÄÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÇÈ¯¸À¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¡ÖÀ©Ìó¡×¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï100ÅÀËþÅÀÃæ¤À¤È²¿ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¬ÎÌ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²ñµÄÁ°¤Ë»ñÎÁ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤¢¤ì¤ÐµÄ»öÏ¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²èÌÌ¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¥ê¥¢¥ë²ñµÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ÇÂåÂØ¡Ë¡£
¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¶¦ÄÌ¤Î¾ì¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñµÄ¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÏÀÅÀ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿Þ²ò¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆµÄ»öÏ¿¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼ã¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼Ìò¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤À¤ó¤¢¤Þ¤êÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¢þ¢þ¶È³¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È»öÁ°¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¡¢ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¢ª»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§°ÂºØ Í¦¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¶¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡£1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°ÕÎÎ°è¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÖMIMIGURI¡Ê¥ß¥ß¥°¥ê¡Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£»ñÀ¸Æ²¡¢¥·¥Á¥º¥ó¡¢µþ¥»¥é¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢ÅìµÞ¤Ê¤É¤ÎÂç´ë¶È¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢SmartHR¡¢ANYCOLOR¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·×350¼Ò°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¡£¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCULTIBASE¡×ÊÔ½¸Ä¹¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊó³Ø´Ä µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£
(Ê¸:°ÂºØ Í¦¼ù)
¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤òÃµµá¤¹¤ë¡¢°ÂºØÍ¦¼ù¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ÖËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¨¡¨¡¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹5¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¡×¤Ç¤Ï¡¢·Á³¼²½¤·¤¿²ñµÄ¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë10¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
²ñµÄ¤Î¥à¥À¤Ï¡Ö2¤Ä¤ÎÎ®¤ì¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç²ò¾Ã¡ªÄêÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¤¬Äã¤¤´ë¶È¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï²ñµÄ¤Î¡ÖÎ®¤ì¡×¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡ÖÎ®¤ì¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1¤Ä¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡Ê¥ß¥¯¥í¤ÊÎ®¤ì¡Ë¡×¤È¡¢1½µ´Ö¡¦1¥«·î¡¦1Ç¯¤Ê¤É°ìÄê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ£¿ô¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Æ±»Î¤ÎÇÛÃÖ ¡Ê¥Þ¥¯¥í¤ÊÎ®¤ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö2¤Ä¤ÎÎ®¤ì¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÄêÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï1¤Ä¤Î²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ß¥¯¥í¤ÊÎ®¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1»þ´Ö¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÁÆ¬¤Ë¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤òÄó¼¨¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÀ®¤ê¹Ô¤Ç¤¤»¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñµÄ¤ÎÎ®¤ì¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥Á¥¬¥Á¤ËÏÈ¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê½ç½ø¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤µÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤Î¡ÖÂç¤Þ¤«¤Ê»þ´Ö³ä¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤À¤ì¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¤ò°ìÄê°Ê¾å¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ®¤ì¤Î¤¤¤¤²ñµÄ¡×¤òºî¤ë7¤Ä¤ÎÈë·í¼¡¤Î7¤Ä¤Î¥³¥Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÎ®¤ì¤Î¤¤¤¤¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡³«»Ï»þ¤ËÌÜÅª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶¦Í¤¹¤ëÁ°²ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ä¤½¤ÎÌÜÅª¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ³«»Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤É¤ó¤Ê°Õ¼±¤ÇÎ×¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÎµÄÏÀ¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁÀ¤¤¤òËÁÆ¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Î²ñµÄ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«»ÏÄ¾¸å¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î°Õ¼±¥â¡¼¥É¤¬¤Þ¤ÀÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤Ä¤¤µ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤êËÜÂê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¤¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½µ½é¤á¤ÎÄêÎã¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶á¶·Êó¹ð¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ê¤É¤òÁ´°÷¤Ë¤Ò¤È¸À¤º¤ÄÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÇÈ¯¸À¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ìä¤¤¤«¤±¤ò¹©É×¤·¤Æ°Õ¸«¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤Ë¤«°Õ¸«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¼«Í³¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÛ£Ëæ¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¡ÖÀ©Ìó¡×¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï100ÅÀËþÅÀÃæ¤À¤È²¿ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»É·ã¤¹¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÁÆ¬¤Ç¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»öÎã¡Ê¼«¼Ò¡¦Â¾¼Ò¡¦³¤³°¤Ê¤É¡Ë¤ò¼êÃ»¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬³èÈ¯¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¬ÎÌ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²ñµÄÁ°¤Ë»ñÎÁ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¥µÄ»öÏ¿¤Î¹©É×¤Ç¡¢¾ì¤ò³èÀ²½¤¹¤ëµÄ»öÏ¿¤Ë¤â¹©É×¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤¢¤ì¤ÐµÄ»öÏ¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²èÌÌ¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¥ê¥¢¥ë²ñµÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ÇÂåÂØ¡Ë¡£
¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¶¦ÄÌ¤Î¾ì¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñµÄ¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÏÀÅÀ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿Þ²ò¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆµÄ»öÏ¿¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¦¤¢¤é¤«¤¸¤áÌò³ä¡¦´üÂÔ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤È¤¯¤ËÌò³ä¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ñµÄ¤ËÎ×¤à¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¯Ä¹¼Ô¤ä¼ÒÎò¤ÎÄ¹¤¤¿Í¡¢Ìò¿¦¼Ô¤Ê¤É¤ËÈ¯¸À¤¬ÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼ã¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼Ìò¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤À¤ó¤¢¤Þ¤êÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¢þ¢þ¶È³¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È»öÁ°¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¡¢ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
§½ªÎ»»þ¤Ë¡Ö¤Þ¤È¤á¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤òºÇ¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¢ª»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§°ÂºØ Í¦¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¶¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡£1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°ÕÎÎ°è¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÖMIMIGURI¡Ê¥ß¥ß¥°¥ê¡Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£»ñÀ¸Æ²¡¢¥·¥Á¥º¥ó¡¢µþ¥»¥é¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢ÅìµÞ¤Ê¤É¤ÎÂç´ë¶È¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢SmartHR¡¢ANYCOLOR¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·×350¼Ò°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¡£¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCULTIBASE¡×ÊÔ½¸Ä¹¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊó³Ø´Ä µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£
(Ê¸:°ÂºØ Í¦¼ù)