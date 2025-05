「ケアベア」“推しカラー”で選べる折りたたみ日傘、ポーチに早変わりするダイカットタオルも

ムーンバットから、「ケアベア(Care Bears)」デザインの新作アイテムが登場。2025年5月15日(木)より、全国のプラザ・ミニプラほかで先行発売後、5月30日(金)より全国小売店にて順次発売される。

“推しカラー”で選べる「ケアベア」デザインの新作雑貨

アメリカ生まれのクマのキャラクター「ケアベア」。テレビアニメ番組や長編映画などが製作され、可愛らしい子ども向けキャラクターの1つとして世界中で愛されている。そんな「ケアベア」には、お腹のマークが異なるカラフルな仲間たちがいるのがポイント。今回は、柔らかな色合いの“推しカラー”で選べる、折りたたみ日傘やタオルが展開される。

愛らしい表情描いた折りたたみ日傘

まずは、ホワイト・ピンク・イエロー・ミントグリーン・ブルー・パープルの全6色を揃える「ケアベア ケース入りコンパクト折りたたみ日傘」に注目。キャラクターごとに異なる表情を描いた専用ケース付きとなっており、傘を開いても傘を収納しても楽しめるキュートなデザインが魅力だ。カラビナ付きなので、バッグに装着して気軽に持ち運びできるのも嬉しい。

遮光率100%、UVカット率100%、UPF50+、遮熱効果を備えているので、暑い日でも紫外線を気にせずに出かけることができそう。もちろん、晴雨兼用なので急な雨でも安心だ。

ダイカットくっつきタオルなど

また、ぴたっとくっつき、小物やアクセサリーを包むだけでポーチに早変わりする“くっつきタオル”は2種類ラインナップ。「ケアベア」の顔型ダイカットデザインと、総柄デザインが揃う。親子でお揃いで持ったり、“推しカラー”でゲットしたり、幅広い年代で使えそう。

【詳細】

「ケアベア」新作雑貨

先行発売日:2025年5月15日(木) プラザ・ミニプラ、ムーンバットオンラインショップ

一般発売日:5月30日(金) 全国の小売店にて順次発売予定

※店舗により取り扱いのない場合あり。

価格:

・ケアベア ケース入りコンパクト折りたたみ日傘 3,300円

・ケアベア ダイカットくっつきタオル 1,320円

・ケアベア 全面プリント柄くっつきタオル 1,320円



Care Bears TM and related trademarks:

TM & © 2025 Those Characters From Cleveland, LLC.

Used under license by MOONBAT CO., LTD.

外部サイト