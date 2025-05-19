¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ï¡Ä¡©Ä¶åÌÌ©¤Ê¿ô³Ø¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÈÀäÌ¯¤ÊÃÍÃÊÀßÄê¡É¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤ªÃÍÃÊ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£2025Ç¯7·î¤Ë²Æì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤ÎÆþ¾ìÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û£··î¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡¡¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¿ô³Ø¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Æþ¾ìÎÁ
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²Æì¤ÎÂç¼«Á³¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤¬7·î25Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤Æ´ã²¼¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¶²Îµ¤Î¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤òÁõ¹Ã¼Ö¤ÇÃ¦Áö¤¹¤ë¤Ê¤É22¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤ä¥¹¥Ñ¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Á´ËÆ¤¬¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎÁ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Î1ÆüÆþ¾ì·ô¤Ï¡ÖÂç¿Í 6930±ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î1ÆüÆþ¾ì·ô¡ÖÂç¿Í 7900±ß¡Á1Ëü900±ß(ÊÑÆ°²Á³ÊÀ©¡Ë¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó¡§
¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õ¹Á¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Æþ¾ìÎÁ¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤âÀïÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ï¿¹²¬µ£¤µ¤ó¤Èº£À¾À»µ®¤µ¤ó¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿À¨ÏÓ¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤¬Ä¶åÌÌ©¤Ê¿ô³Ø¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²Á³ÊÀßÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¼°¤¬¡Ö¥¬¥ó¥Þ¡¦¥Ý¥¢¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¥»¥ó¥·¡¼¡¦¥â¥Ç¥ë¡×¡£
¡Ö¿Í¸ý¡×¤ä¡ÖÇ§ÃÎÎ¨¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤â¿ôÃÍ²½¤·¡¢åÌÌ©¤Ë·×»»¤·¤¿¡ÈÀäÌ¯¤Ê²Á³ÊÀßÄê¡É¤¬¡Ö6930±ß¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó¡§
Àè¹Ô¤¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤È¤«¡¢ÂæÉ÷¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤â¤Î¤ò¿ôÃÍ¤Ë¤·¤¿¤ê¡ÄåÌÌ©¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥Ï¥ï¥¤¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î²Æì¤Ë¾¦µ¡¤Ï¤¢¤ë¤«¡¡
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£²ó¡¢»Å³Ý¤±¿Í¤¬½Å»ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö²Æì¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡ü²Æì¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¡Ê2024Ç¯ ²Æì¸©HP¤è¤ê¡Ë
Ìó966Ëü¿Í¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ÈÆ±¿å½à
¡ü²Æì¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ç¡¢4»þ´Ö·÷Æâ¤Ë20²¯¿Í°Ê¾å¤¬¤¤¤ë
Ãæ¹ñ¡§14²¯¿Í
ASEAN½ô¹ñ ¡§6.7²¯¿Í
ÆüËÜ¡§1.3²¯¿Í
¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷µÒ¤¬»È¤¦¾ÃÈñ³Û¤Ï¡¢²Æì¤¬10Ëü±ß¡¢¥Ï¥ï¥¤¤¬32Ëü±ß¡£
²Æì¤â¥Ï¥ï¥¤¤â³¤¤ä¼«Á³¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ³Û¤Ï3ÇÜ¶á¤¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾ÃÈñ¤ò´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È2ÆüÌÜ¤ÏËÌÉô¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©
¤¿¤À¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Æ²Æì¤Î¡Ö´Ñ¸÷¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Î´Ñ¸÷¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¹Á¶á¤¯¤ÎÆáÇÆ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¡¢2ÆüÌÜ¤Ï²ÆìËÌÉô¤Î¡ÖÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¡×¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÉô¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆáÇÆ¤ËÌá¤Ã¤Æ½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤ÏËÌÉô¤Ç¡Ö¤â¤¦1Çñ¡×¤¹¤ë¼ûÍ×¤ò´µ¯¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾¦µ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ÏÂæÉ÷¤¬¿´ÇÛ¡Ä¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö±«¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤âºÇ¹â¡×
¤¿¤À¡¢²Æì¤ÏÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤Ê¤Î¤ÇÅ·µ¤¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²ÏÄÅ¿¿¿Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö²Æì¤ÏÂæÉ÷ÀÜ¶á¤¬Â¿¤¯¡ÊËèÇ¯8²óÁ°¸å¡Ë¡¢¤·¤«¤âÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤¡£¹Ô¤¯¤Ê¤éÅß¤«¤é½ÕÀè¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö±«¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È
¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£