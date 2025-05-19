21:30　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント開会挨拶

21:45　
ジェファーソンFRB副議長、アトランタ連銀主催イベント出席

ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

23:00　
米景気先行指数（4月）
予想　-0.8%　前回　-0.7%（前月比)

トランプ米大統領、プーチン露大統領と電話会談　ウクライナ停戦協議へ　

20日
1:30　
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）

2:15　
ローガン・ダラス連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント「国債市場と短期金融市場」講演

2:30　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

3:45　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、ブルームバーグTV出演


FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
週後半に赤沢再生相が米国を再び訪問し、3度目の日米関税交渉の可能性


※予定は変更されることがあります。