ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント開会挨拶
21:45
ジェファーソンFRB副議長、アトランタ連銀主催イベント出席
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
23:00
米景気先行指数（4月）
予想 -0.8% 前回 -0.7%（前月比)
トランプ米大統領、プーチン露大統領と電話会談 ウクライナ停戦協議へ
20日
1:30
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）
2:15
ローガン・ダラス連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント「国債市場と短期金融市場」講演
2:30
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
3:45
ボスティック・アトランタ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
週後半に赤沢再生相が米国を再び訪問し、3度目の日米関税交渉の可能性
※予定は変更されることがあります。
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント開会挨拶
21:45
ジェファーソンFRB副議長、アトランタ連銀主催イベント出席
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
23:00
米景気先行指数（4月）
予想 -0.8% 前回 -0.7%（前月比)
トランプ米大統領、プーチン露大統領と電話会談 ウクライナ停戦協議へ
20日
1:30
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）
2:15
ローガン・ダラス連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント「国債市場と短期金融市場」講演
2:30
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
3:45
ボスティック・アトランタ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
週後半に赤沢再生相が米国を再び訪問し、3度目の日米関税交渉の可能性
※予定は変更されることがあります。