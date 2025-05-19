ソフトバンクが価格体系を改定で、2年後返却だとPixel 9aや8a、Xperia 10 VIが実質1200円、motorola razr 50sが実質840円に
|ソフトバンクのPixel 9aやPixel 8a、Xperia 10 IV、motorola razr 50sがよりお得に！
ソフトバンクは17日、携帯電話サービス「SoftBank」おける公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」などの直営店にて5G対応スマートフォン（スマホ）「Pixel 9a」（128GB）および「Pixel 8a」（ともにGoogle製）、「Xperia 10 IV」（Sony製）、「motorola razr 50s」（Motorola Mobility製）の割賦販売価格を2025年5月17日（土）に改定したとお知らせしています（金額はすべて税込）。
なお、携帯電話サービス「Y!mobile」や「LINEMO」、「LINEモバイル」からの番号移行はMNPに含まれます。また価格はPixel 9a（128GB）が88,560円、Pixel 8aが77,760円、Xperia 10 IVが77,760円、motorola razr 50sが87,840円で、Pixel 9a（128GB）の機種変更では実質負担額2,000円／月×24回（総額48,000円）です。
SoftBankでは販売施策として新トクするサポート（スタンダード）および新トクするサポート（プレミアム）、新トクするサポート（バリュー）を提供しており、それぞれ48回払いの分割払いで購入後、機種の購入日が属する請求月を1ヵ月目としてスタンダードは25カ月目、プレミアムは「早トクオプション」の適用で13カ月目（適用しない場合は25カ月目）、バリューは13カ月目に特典の申し込みを行うと、特典として残りの分割金の支払いが免除されるようになっています。
今回、Pixel 9a（128GB）の新規およびMNP、Pixel 8aおよびXperia 10 IV、motorola razr 50sの新規およびMNP、機種変更における新トクするサポート（スタンダード）の割賦販売価格が改定され、新トクするサポート（スタンダード）を利用して25カ月目に特典の申し込みをして返却した場合に26回目以降の支払いが免除され、motorola razr 50sでは実質負担額840円、それ以外では実質負担額1,200円となり、よりお得に購入できるようになりました。
・Google Pixel 9a | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 8a | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Xperia 10 VI | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・motorola razr 50s | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
|機種
|契約種別
|価格
|実質負担額
|Pixel 9a（128GB）
|新規
MNP
|88,560円
（1〜24回：50円、25〜48回：3,640円）
|1,200円
|機種変更
|88,560円
（1〜24回：2,000円、25〜48回：1,690円）
|48,000円
|Pixel 8a
|新規
MNP
機種変更
|77,760円
（1〜24回：50円、25〜48回：3,190円）
|1,200円
|Xperia 10 IV
|新規
MNP
機種変更
|77,760円
（1〜24回：50円、25〜48回：3,190円）
|1,200円
|motorola razr 50s
|新規
MNP
機種変更
|87,840円
（1〜24回：35円、25〜48回：3,625円）
|840円
記事執筆：memn0ck
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