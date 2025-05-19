漫才＆コント賞レース『ダブルインパクト』EXIT、Aマッソ、蛙亭、コットン、トム・ブラウンら99組が準々決勝進出
漫才＆コント“二刀流”の新たなお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』(決勝＝7月、日本テレビ・読売テレビ系生放送)の準々決勝進出99組が19日、発表された。
『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』
19日、日テレ公式YouTubeで『ダブルインパクト 準々決勝進出者発表SP』が生配信され、キングオブコント2016王者のライスと黒田みゆアナウンサーから発表された。
準々決勝は5月28日・29日東京会場、6月4日大阪会場で開催され、準決勝進出者の発表は6月6日に日テレ公式YouTubeでの生配信で、ガクテンソク、黒田アナから発表予定。準決勝は6月18日に行われる。
■準々決勝進出者 99組(※五十音順)
アイロンヘッド/茜250cc/アキナ/アベコベ三脈/アンダーパー/EXIT/イチオク/いぬ/イノシカチョウ/インポッシブル/うちまつげ/うるとらブギーズ/Aマッソ/おおぞらモード/オキシジェン/オニイチャン/おミュータンツ/オンリー2/蛙亭/ガクヅケ/カゲヤマ/カベポスター/かもめんたる/歌謡界隈/キンボシ/コットン/今夜も星が綺麗/サイヤング/サスペンダーズ/さすらいラビー/さんぽ/シカゴ実業/ジグザグジギー/ショウガールズ/シンクロニシティ/スタミナパン/スナフキンズ/スマイル/世間知らズ/セルライトスパ/ゼロカラン/センチネル/センリーズ/そいつどいつ/太鵬/タイムキーパー/滝音/例えば炎/ダブルアート/タモンズ/チェリー大作戦/TCクラクション/デルマパンゲ/デンコーセッカ/天才ピアニスト/デンドロビーム/東京ホテイソン/トゥリオ/土佐兄弟/トム・ブラウン/とらふぐ/トンツカタン/ドンデコルテ/ナチョス。/ななまがり/軟水/20世紀/ニッポンの社長/ネイビーズアフロ/ネコニスズ/ハンジロウ/パンダプロパガンダ/ビスケットブラザーズ/プール/藤崎マーケット/フミ/ブラゴーリ/ボニーボニー/マイスイートメモリーズ/ママタルト/マリーマリー/丸亀じゃんご/まんじゅう大帝国/マンプクトリオ/ミカボ/ミクミクサイダー/ミスター大冒険。/ヤマシタマキシ/ゆにばーす/4000/リバーマン/隣人/レインボー/6000/ロビンフット/ロボドカーン/ロングコートダディ/ワールドヲーター/わらふぢなるお
『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』
19日、日テレ公式YouTubeで『ダブルインパクト 準々決勝進出者発表SP』が生配信され、キングオブコント2016王者のライスと黒田みゆアナウンサーから発表された。
■準々決勝進出者 99組(※五十音順)
アイロンヘッド/茜250cc/アキナ/アベコベ三脈/アンダーパー/EXIT/イチオク/いぬ/イノシカチョウ/インポッシブル/うちまつげ/うるとらブギーズ/Aマッソ/おおぞらモード/オキシジェン/オニイチャン/おミュータンツ/オンリー2/蛙亭/ガクヅケ/カゲヤマ/カベポスター/かもめんたる/歌謡界隈/キンボシ/コットン/今夜も星が綺麗/サイヤング/サスペンダーズ/さすらいラビー/さんぽ/シカゴ実業/ジグザグジギー/ショウガールズ/シンクロニシティ/スタミナパン/スナフキンズ/スマイル/世間知らズ/セルライトスパ/ゼロカラン/センチネル/センリーズ/そいつどいつ/太鵬/タイムキーパー/滝音/例えば炎/ダブルアート/タモンズ/チェリー大作戦/TCクラクション/デルマパンゲ/デンコーセッカ/天才ピアニスト/デンドロビーム/東京ホテイソン/トゥリオ/土佐兄弟/トム・ブラウン/とらふぐ/トンツカタン/ドンデコルテ/ナチョス。/ななまがり/軟水/20世紀/ニッポンの社長/ネイビーズアフロ/ネコニスズ/ハンジロウ/パンダプロパガンダ/ビスケットブラザーズ/プール/藤崎マーケット/フミ/ブラゴーリ/ボニーボニー/マイスイートメモリーズ/ママタルト/マリーマリー/丸亀じゃんご/まんじゅう大帝国/マンプクトリオ/ミカボ/ミクミクサイダー/ミスター大冒険。/ヤマシタマキシ/ゆにばーす/4000/リバーマン/隣人/レインボー/6000/ロビンフット/ロボドカーン/ロングコートダディ/ワールドヲーター/わらふぢなるお