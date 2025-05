TBSでは、26日午後7時から『CDTVライブ!ライブ!』3時間SPを放送する。このほど、番組を彩る豪華出演アーティストと歌唱曲が決定した。『CDTVライブ!ライブ!』5周年SP企画第2弾「マンスリーライブ!ライブ!」に出演中のVaundy。4週目となる今回は、英国を代表する近現代美術館・Tate Modernから豪華2曲をフルサイズで歌唱する。発電所だった建物を再利用して建てられ、国際的な近現代アートを展示しているTate Modern。その中の巨大エントランス空間Turbine Hallでパフォーマンスを披露する。

さらに、翌週6月2日の放送にて「Vaundy フェス」の開催が決定。「マンスリーライブ!ライブ!」の5週連続出演を締めくくる、大ヒット曲を詰め込んだ豪華セットリストに注目だ。King & Princeはミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソングとして発表され大きな話題となっている「What We Got 〜奇跡はきみと〜」、BE:FIRSTはアグレッシブな最新HIPHOPチューン「GRIT」、日向坂46は新体制の出発を印象付ける楽曲「Love yourself!」、川崎鷹也は節目となる30歳の誕生日にリリースしたアルバムの表題曲「曖昧Blue」をフルサイズテレビ初披露。JO1はメンバーの豆原一成が初主演を務める映画『BADBOYS -THE MOVIE-』の主題歌で、熱い男たちの物語を歌う「Be brave!」、Aqua TimezはTVアニメ『BLEACH』とグループの20周年を記念し、書き下ろした楽曲「OLDROSE」、CUTIE STREETはSNSと音楽チャートを席巻中の新曲「ちきゅーめいくあっぷ計画」、BUDDiiSは抑えきれない“好き”の気持ちを歌う最新曲「LOVE ME」をテレビ初パフォーマンス。そして、CANDY TUNEはTikTokで大バズリ中の中毒性高いエールソング「倍倍FIGHT!」を、大反響を受けおかわりライブ。≠MEは悲しく切なく美しいメロディーのミディアムバラード曲「モブノデレラ」、Little Glee Monsterはテレビアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』エンディングテーマ「夢じゃないならなんなのさ」をそれぞれフルサイズで届ける。また、離婚伝説は多部未華子主演で絶賛放送中の火曜ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜』の主題歌として書き下ろした「紫陽花」をおかわりライブ。話題の4人組ガールズグループ・IS:SUEは最新曲「SHINING」とSNSで話題のカバー曲「come again (Original by m-flo) 」をSPメドレーで披露する。■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)Aqua Timez「OLDROSE」IS:SUE「come again (Original by m-flo) 」「SHINING」川崎鷹也「曖昧Blue」CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」CUTIE STREET「ちきゅーめいくあっぷ計画」King & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」JO1「Be brave!」≠ME「モブノデレラ」BUDDiiS「LOVE ME」BE:FIRST「GRIT」日向坂46「Love yourself!」離婚伝説「紫陽花」Little Glee Monster「夢じゃないならなんなのさ」