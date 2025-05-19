40ºÐ¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¡SixTONES µþËÜÂç²æ¤Ë£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¶ìÌå¡Ö²¶¤¤Ã¤Ä¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿¤ò¤á¤°¤ëÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê£´£°¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤«¤Í¤Æ¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£²èÁü¤Ë¤Ï¸¤¤Î¼ª¤ÈÆùµå¡¢´éÌÌ¤Ëà¥¥é¥¥éá¤¬ÉÕ¤¯²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤Ï¸ý¤ò¤¹¤Ü¤á¤Æ¼ê¤ò¤¢¤´¤ËÅº¤¨¤¿¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µþËÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¼Ì¿¿¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢À¸ÅÄ¤¬¡Ö²¶¤¤Ã¤Ä¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£À¸ÅÄ¤ÏÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇµþËÜ¤È¤ÎÊÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï²¿¤Î²Ã¹©¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Çò¹õ¼Ì¿¿¤À¡£
¡¡µþËÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿°¤¬¾¯¤·ÆÍ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥¢¥Ò¥ë¸ý¡×¤Î¤è¤¦¡£¸¤¤Î²Ã¹©¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£´£°ºÐ¤ÎÀ¸ÅÄ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¹â¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢µþËÜ¤Ï¡Ö£²¿Í¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤ÎÉ½»ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¼Â¸½¤òÂÔË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£