¡ÖÇä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¤Ê¤éÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¿ÊÂàÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡Ä¹¾Æ£ÇÀÁê¤Î¥³¥áÈ¯¸À¡¢ÌîÅÞ¤¬°ìÀÆÈãÈ½
¡¡¹¾Æ£ÇÀÁê¤¬¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Ï£±£¹Æü¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ã´Åö³ÕÎ½¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤À¤È¤·¤Æ°ìÀÆ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤«¤é¤â²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî´´»öÄ¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¡¢ÉÔ¸«¼±¤Ç´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÊÂà¤¬Ìä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¡ØÇä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¤Ê¤éÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¹ñÌ±¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤â¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÞ¤Ï¹¾Æ£»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÌÑ¸À¤À¡£¥³¥á²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¤é½Ð½è¿ÊÂà¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤äÅìµþÅÔµÄÁª¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î¼º¸À¤À¤±¤Ë¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ë¤â´íµ¡´¶¤¬¹¤¬¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿È¯¸À¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤âµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖºÇ¤â¹ñÌ±¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤·¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£