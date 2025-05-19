SWEET REVENGE¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¡È¥«¥ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ÉÀ¤³¦´Ñ¤òÌ¥¤»¤ë¡ÖMU-CHU¡×MV¸ø³«
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SWEET REVENGE¤¬¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMU-CHU¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖMU-CHU¡×MV
15Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖMU-CHU¡×¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤ÎNiina¤¬³Ú¶Ê¡¢MV¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£MV¤Ç¤ÏSWEET REVENGE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Y2K¤Î¥®¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦»Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢£AGNES¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¡Ë
»ä¤Ï¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥ó¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¡ª1ÈÖ»£±Æ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È»äÃ£¤¬¼«Á³¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¥«¥á¥é±Û¤·¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ§Èó¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£ASAMI¡Ê¥¢¥µ¥ß¡Ë
»ä¤¬1ÈÖ¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡ªNiina¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥×¥é¥ó¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¡¢È±·¿¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç1ÈÖ¤Î¸«½ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹‼︎ ³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£LARISSA¡Ê¥é¥ê¥Ã¥µ¡Ë
¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥ê»äÃ£¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æº£²óMacoto¤µ¤ó¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇºÇ¹â¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó³§¤µ¤ó¤Ë¤âÍÙ¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMU-CHU¡×
2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËDigital Release
https://groundwerk.ffm.to/p0yqlkn
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯