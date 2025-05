「city folk」の意味は？東京に住む人のことを...？【1分英会話】

正解は「都会人」でした!

「folk」には、「人々」という意味があります。

そこから「city folk」は都会に住む人々のことを指していますよ。

「City folk are more likely to have a higher standard of living than people in other areas.」

(都市に住む人々はほかの地域に住む人々よりも、高い生活水準をもっていることがある)