12ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÀ²¡Ö³«Ëë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡¡Ìµ½ý¤Î¥â¥¤¥Í¥í¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦80¤ÎÁ°ÅÄ½ã¤È¤Îº¸ÏÓ¥È¥ê¥ª¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î»ÉµÒ
¡¡Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¾¡Î¨5³ä¤ËÉüµ¢¤·¤¿4°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢20Æü¤«¤é¤Î¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÅ¨ÃÏ3Ï¢Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤ËÀèÈ¯º¸ÏÓ¤ò3¿ÍÊÂ¤Ù¤ÆÎ×¤à¡£ÃíÌÜ¤Ï21Æü¤Î¥«¡¼¥É2ÀïÌÜ¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤¹¤ë¾¾ËÜÀ²¤À¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤«¤éÀË¤·¤¯¤âÏ³¤ì¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨0¡¦00¡£¡ÖÀèÈ¯¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤«¤é³«Ëë¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£
¡¡20Æü¤Î½éÀï¤ÏÌµ½ý¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î4¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥â¥¤¥Í¥í¡¢22Æü¤Î3ÀïÌÜ¤ÏËÉ¸æÎ¨1¡¦80¤Ç1¾¡1ÇÔ¤ÎÁ°ÅÄ½ã¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤ÆÅö¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤Åê¼ê¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢Àï¤Ëº¸ÏÓ3¿Í¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥é¥ó¥À¡¢ÏÂÅÄ¡¢ÂçÃÝ¡Ê¸½ºå¿À¡Ë¤ÇÎ×¤ó¤À2019Ç¯6·î11¡Á13Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè¡£Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Îº¸ÏÓ¥È¥ê¥ªÅêÆþ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î3¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ò½Ì¤á¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë